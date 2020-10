Più vigili al parco Lambro, voto bipartisan

Basta grigliate abusive e musica fino a notte fonda, la richiesta di rafforzare i controlli al parco Lambro è stata votata dal Municipio 3 (guidato dalla presidente Pd Caterina Antola) in maniera bipartisan. La mozione presentata dal consigliere di Forza Italia Marco Cagnolati è stata approvata all'unanimità dai 23 presenti in aula. «Il decoro, la sicurezza e la vivibilità di una città sono il biglietto da visita con cui si presenta» è la premessa. Requisiti che nel polmone verde del Municipio 3 mancano da anni, specialmente nel weekend. «Accedono migliaia di persone - continua il testo - che sono solite accendere fuochi, posizionare tavoli, sedie, generatori di corrente e altoparlanti senza alcuna autorizzazione». In via Feltre, Lodovico Morelli, Van Gogh, Renzo Ricci e via Pusiano «l'accensione dei fuochi per i barbecue affumica letteralmente le abitazioni dei residenti e il rumore dei generatori, compresa la musica fino a tarda notte, impedisce a chi abita in zona di riposare tranquillamente». Gli attuali controlli dei vigili vengono giudicati insufficienti. I consiglieri chiedono al Comune di allungare la fascia oraria (dalle 7 alle 24 nel weekend, dalle 15 alle 24 gli altri giorni), rafforzare i presidi fissi agli accessi del parco e assegnare multe a chi sgarra. Il consigliere comunale Fi Alessandro De Chirico teme che l'ennesimo appello della zona «rimanga inascoltato, serve volontà politica». Sempre a proposito del parco Lambro, l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran ieri ha ricordato che nell'ultimo anno è stata aperta a tutti un'area da 45mila mq prima «interclusa e senza cure. È nota da sempre come Bosco dello svizzero, per via dello storico proprietario, ed era censita come abbandonata sin dal 1965. Un luogo da (ri)scoprire».