"In piazza Selinunte serve il commissariato"

«Una grande partecipazione di cittadini al presidio organizzato da Forza Italia per chiedere l'apertura di un nuovo Commissariato di Polizia in Piazzale Selinunte, nel cuore di un quartiere molto problematico, dove i residenti invocano a gran voce più sicurezza». Così in una nota congiunta Marco Bestetti (Forza Italia), Consigliere comunale a Palazzo Marino, e Antonio Salinari (Forza Italia), capogruppo azzurro in Municipio 7 annunciano un'iniziativa che punta ad ottenere un presidio di legalità in uno dei quartieri più complicati della città, dove le politiche d'integrazione hanno completamente fallito e dove la convivenza tra persone con nazionalità e culture lontane fra loro è quantomai difficile.

«L'ex mercato comunale coperto di Piazzale Selinunte, ora vuoto e inattivo - proseguono Bestetti e Salinari - rappresenta una straordinaria opportunità che non possiamo permetterci di sprecare. La Questura ha manifestato interesse per la nostra proposta e la disponibilità a condurre tutti i necessari approfondimenti tecnici per l'apertura di un Commissariato in questa struttura, la cui collocazione è assolutamente coerente con gli obiettivi di riorganizzazione territoriale avviata dal Ministero dell'Interno. Il Comune di Milano agevoli questo percorso e non perda tempo con strampalate ipotesi di nuovi centri sociali del tutto inadeguati per questa zona, dove occorre riaffermare con forza la presenza dello Stato e delle Forze dell'Ordine, al fianco dei cittadini perbene».

Nei piani del Comune il nuovo destino per l'ex mercato comunale coperto di piazzale sarebbe quello di riqualificarlo con un piano di rilancio suddiviso in due fasi: fino al prossimo 13 giugno è aperto l'avviso pubblico per selezionare attività temporanee che animeranno la struttura nei prossimi 12 mesi, fino al 30 giugno 2023. Nel frattempo verrà predisposto un bando per l'assegnazione definitiva. Il progetto temporaneo selezionato dovrà promuovere l'aggregazione e la partecipazione, realizzando, dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, attività educative, sociali, sportive, culturale e ricreative attraverso la collaborazione con le associazioni e gli enti del terzo settore. Inoltre, il Comune di Milano ha messo a disposizione un sostegno economico che può arrivare fino ad un massimo di 40mila euro, oltre alla concessione a titolo gratuito dell'immobile. Ma per Forza Italia la «ricetta» per riportare un po' di tranquillità in un quartiere dove quotidianamente si veridficano episodi di criminalità e dove uno dei problemi più urgenti da risolvere è quello dell'abusivismo che vede moltissime case popolari occupate da chi on ne ha diritto, sarebbe quella di aumentare i controlli sul territorio. E un nuovo commissariato serebbe il primo passo.