Il popolo dei videogame festeggia con Diabolik

Tutto insieme: videogiochi, esports, intrattenimento digitale ma anche fumetto ed editoria. Tutto insieme e «live» alla Fiera di Rho, che di questi tempi non è scontato, fino a domani nella «Milan Games Week & Cartoomics» il più importante evento dedicato agli appassionati e non solo a loro che potranno ammirare anche la mostra «un diaboliko sessantesimo anno» che racconta Diabolik, lo storico personaggio creato dalle sorelle Giussani, che l'anno prossimo compie sessant'anni. Milan Games Week & Cartoomics dà ufficialmente il via ai festeggiamenti con l'esposizione «Diabolik 60 - 900 albi 1962-2022», un percorso lungo questi 60 anni vissuti «diabolikamente». Per la prima volta in mostra tutti gli albi pubblicati dal 1962 a oggi e alcune anteprime per arrivare al numero 900, in uscita a febbraio 2022 e domani un incontro col Direttore di Astorina Mario Gomboli, lo sceneggiatore Andrea Pasini e il grande disegnatore Giuseppe Palumbo.

Ma Milano Games week è ovviamente anche molto altro. Un'immensa area di oltre 2500 mq che offrirà ore e ore di gioco a tutti i visitatori grazie a più di 300 postazioni. Oggi spazio al torneo dello sparatutto Valorant e al seguitissimo Fortnite con la Gillette Bomber Cup. In programma anche il torneo di Call of Duty e gli showmatch della McDelivery GGang, il team esport tutto al femminile nato in collaborazione con Machete Gaming, che saranno accompagnati dal commento di Moonryde, dallo showcase musicale di Lazza e dal dj set con Young Miles feat. Domani arriva invece il gran finale del torneo Italian Rocket Championship con i caster Tristan, Goli, Laru, Kuma, Nickarg e Tanatoss, ma soprattutto grande spazio al campionato di calcio di Serie A con una serie di showmatch all'ultimo dribbling.

Arcade universe è invece lo spazio dei cari, vecchi e tanto amati videogame di una volta, un'area ricca di contenuti con oltre 30 postazioni gioco. Tra questi il nuovissimo tavolo «Sega Mega Drive» che, accompagnato al tavolo NES, su due maxischermi, animerà un corner del tutto dedicato alla grande ed eterna sfida tra Sonic e Super Mario, un grande classico degli anni '80. E ancora, Cosplay ground, un'enorme area dedicata esclusivamente ai coloratissimi cosplayer, con camerini, spettacoli, attività di ogni genere e contest su contest. Con i loro costumi ispirati agli eroi dei comics, dei manga e degli anime di maggior successo, ma anche di grande repertorio, i cosplayer saranno l'anima pulsante dell'evento. Infine Star wars. I quattro gruppi ufficiali di costumers Star Wars approvati da LucasFilm porteranno i visitatori a immergersi nelle atmosfere della «galassia lontana, lontana» più amata di sempre.