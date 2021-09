Pte special Edition, tutte le novità per oggettistica, gadget e promozioni

Edizione speciale di PTE-PromotionTrade Exhibition, l’evento dedicato a oggettistica pubblicitaria, regalistica, tessile promozionale e tecnologie per la personalizzazione che si tiene a Fiera Milano Rho (nei padiglioni 9-11) dal 7 all’ 8 settembre. Manifestazione che punta sull’innovazione, la sostenibilità, la cura della personalizzazione e l’attenzione alla qualità di materiali e lavorazioni con le aziende sono sempre più attente a offrire un’immagine di forte impatto anche con le proposte del mondo promozionale.

Da oggetti di uso più comune all’alta gamma più ricercata, PTE Special Edition offre al settore l’opportunità di tornare a incontrarsi e, grazie ai 60 brand presenti - per il 40% esteri, provenienti da Paesi Europei-, di valutare le novità adatte a ogni occasione, budget e target sia per l’ oggetto promozionale sia per le macchine dedicate alla personalizzazione,ccon un’offerta a misura di ogni esigenza.

La sostenibilità guida il settore in tutte le sue componenti – oggettistica, tessile, ma anche stampa e inchiostri - ed è il fil-rouge di tantissime proposte. Penne realizzate dalla lavorazione della alga rossa infestante, calendari eterni in bambù, penne 100% eco dall’involucro al refill, zaini in materiali riciclati, pennette USB in legno, t-shirt e shopper in tessuti etici, ma anche agende in seedpaper, la carta che si può seminare per far fruttare davvero ogni mese dell’anno: grazie a PTE sarà possibile avere un’ampia panoramica di proposte attente all’impatto ambientale, tema cui sempre di più oggi aziende e consumatori sono sensibili. Prodotti e idee pensati per rispettare l’ambiente pensate e realizzate con una progettazione attenta, ciclo produttivo certificato e utilizzo di materiali alternativi, riciclati o riciclabili.

Nell’area tech si trovano le proposte di macchine per la stampa, l’incisione, il ricamo e tutte le attrezzature collegate. Proprio alle potenzialità delle macchine per la stampa e la personalizzazione è dedicato il PTE Lab,: dal laser alla serigrafia, dalla stampa digitale al ricamo, fino al taglio del polistirolo, a PTE sarà possibile scoprire nuove tecniche, ibridare idee, scambiare opinioni con tutti i protagonisti della filiera.

Le aziende che parteciperanno - Commtec (serigrafia digitale), Embroidery Service (ricamo e stampa diretta su oggetti), Maitech (tecnologia laser), Market Screentypographic (serigrafia e sistema goccopro), Modico Graphics (taglio polistirolo hotwire) e Print Solution (stampa digitale per packaging) – daranno vita a un vero e proprio laboratorio produttivo dal vivo in cui verranno mostrate live ai visitatori produzioni e tecniche di personalizzazione, offrendo una visione concreta sulle opportunità che l’innovazione tecnologica rende oggi disponibili sul mercato.

Opportunità unica per gli specialisti del settore promozionale e della personalizzazione, la Special Edition di PTE si svolge in contemporanea con HOMI, il Salone degli Stili di Vita. Gli operatori possono così dunque visitare con lo stesso biglietto anche Homi, sviluppando sinergie che consentono di ampliare le opportunità di contatto e business, creando una contaminazione positiva di contenuti e idee. Spunti interessanti possono arrivare da due dei percorsi tematici di HOMI: Promozionale, dedicato alle proposte per le varie attività promozionali, la regalistica aziendale, le ricorrenze e i concorsi a premi e PED, dedicato ai piccoli elettrodomestici.

E in tema di sostenibilità dalla visita di Ki-Life, l’innovativo spazio evento, organizzato da Kiki-Lab di HOMI, racconta una nuova esperienza di acquisto eco-sostenibile, grazie alla presenza di prodotti e progetti di brand che operano in diversi ambiti e categorie merceologiche e utilizzati anche nel canale promozionale. Saranno presenti, infatti, 7MML, Alessi, Brandani, Berti, Cucciolandia, Easylife, Egan, IVV, ImagoNaturae, MinigreenyTM, WD, Zafferano. Questa iniziativa mette a fuoco tre macro-argomenti denominati tre P: Planet, People e Profit, per evidenziare la crescente centralità di questi temi per il futuro delle persone, della società e delle aziende. Per comunicarne valori e obiettivi, ci sono due talk al giorno alla presenza di Fabrizio Valente - founder e amministratore Kiki Lab - e dei suoi ospiti Paolo Micolucci (consigliere delegato di Brico Io), Cristian Fracassi (amministratore delegato di Isinnova) e Diego Toscani (ceo di Promotica).

VISITA IN TUTTA SICUREZZA

La Special Edition di PTE segna un ideale momento di ripartenza per il settore che può tornare a incontrarsi in presenza per raccontare le sue novità con un ritorno alla fisicità in piena sicurezza, grazie al protocollo che Fiera Milano applica in tutte le manifestazioni.

Green pass, mascherine, ma anche particolare attenzione alle indicazioni per l’ingresso in fiera: i varchi di accesso pedonali e veicolari sono stati ridefiniti per la corretta gestione dei flussi di transito. Inoltre, è stato implementato l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare le procedure di ingresso. Una app di quartiere permetterà di accedere a una serie di servizi tra i quali il fast track, la prenotazione dei parcheggi e della ristorazione. Proprio le aree di ristorazione, inoltre, sono state organizzate in modo da garantire il necessario distanziamento sociale.