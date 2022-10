Pronti i fondi per aiutare lo sport e chi lo promuove

Da Palazzo Marino arrivano i fondi a sostegno dello sport. Aa quello sport che facilità la socialità e la crescita giovanile ma anche a quei grandi eventi capaci di coinvolgere i milanesi e di promuovere l'immagine della città. Ammontano a un milione di euro i contributi che l'Amministrazione erogherà ai concessionari degli impianti sportivi comunali e alle associazioni e società sportive che operano sul territorio. In particolare, per i concessionari di impianti sportivi di proprietà comunale sono stanziati 700mila euro. Il singolo contributo non potrà superare i 6mila euro e sarà erogato proporzionalmente in relazione ad alcuni criteri, come la superficie dell'impianto, il numero di discipline praticate o le quote per la partecipazione ai corsi.

Per le associazioni e le società sportive che siano affiliate alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate riconosciute da CONI o CIP, e iscritte al Registro Associazioni e delle società sportive dilettantistiche del CONI, sono stati stanziati 300mila euro. In questo caso il contributo massimo previsto è di 5mila euro. I contributi saranno erogati ai concessionari e alle associazioni e società sportive senza scopo di lucro che ne faranno richiesta, rispondendo agli avvisi pubblici: «Concessionari, associazioni e società sportive svolgono una funzione sociale fondamentale: promuovendo l'attività sportiva tra i ragazzi contribuiscono alla loro crescita, hanno una funzione di presidio sociale e di sostegno alle famiglie» ha commentato l'assessora allo Sport Martina Riva. Ma Palazzo Marino ha deliberato anche lo stanziamento di 250mila euro per la concessione di contributi per manifestazioni e iniziative sportive che valorizzino la città e favoriscano una riappropriazione positiva dello spazio pubblico. In particolare, 200mila euro saranno destinati a grandi eventi sportivi di carattere internazionale, promossi o organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali, anche a seguito di assegnazione da parte di organismi sportivi internazionali, in grado di garantire la più ampia partecipazione e il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini. Il massimo contributo previsto per ogni evento è di 100mila euro. «L'intenzione dell'Amministrazione spiega l'assessore Riva è sostenere iniziative capaci di coinvolgere i cittadini e le cittadine in momenti positivi di socialità sia attraverso grandi eventi e manifestazioni di carattere internazionale, che contribuiscono anche alla crescita dell'attrattività generale di Milano»