"Con il protocollo. Stazioni sicure in aiuto della Polfer"

«Nell'anno appena trascorso la Polfer ha controllato un milione di persone sui convogli ferroviari e nelle stazioni della Lombardia. Un'ottima notizia, ma si può fare di più».

Lo ha detto ieri in una nota l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato dopo che martedì la polizia ferroviaria aveva diffuso i propri dati sugli interventi in Lombardia nel 2021. Con 275 arrestati, 2.316 indagati e molti sequestri (di armi varie e droghe di diversi tipi), che si uniscono appunto al milione di persone controllate (1.006.169), con un aumento del 92 per cento rispetto al 2020.

Sul fronte dei sequestri sono stati 33 quelli di armi, 4 da fuoco, 29 da taglio a cui si aggiungono circa 864,50 grammi di cocaina, 6 chili e 574,50 grammi di eroina e oltre 4 chili e mezzo di hashish.

L'anno scorso sono state impiegate 30.615 pattuglie in stazione e 11.347 a bordo treno, sono stati presenziati complessivamente 25.296 convogli ferroviari. Sono stati inoltre predisposti 2.100 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui treni.

Infine contro i furti di rame - che in ambito ferroviario spesso causano ritardi alla circolazione dei treni e consistenti disagi per i viaggiatori - sono stati effettuati 307 controlli ai centri di raccolta e recupero metalli, in circa 198 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie e in 61 servizi di controllo su strada a veicoli sospetti.

«Le aggressioni ai viaggiatori e al personale viaggiante sono ancora molto frequenti. Polfer sta svolgendo un lavoro egregio ma è evidente che da sola non ce la può fare - continua l'assessore alla Sicurezza -. Per questo, come Regione Lombardia, proprio con l'intento di rispondere alla richiesta di sicurezza proveniente dai cittadini, dai comitati di pendolarì e dal personale viaggiante, ci siamo impegnati nella realizzazione, sulle linee Trenord, di un protocollo denominato Stazioni Sicure, la cui fase sperimentale è già iniziata».

«Lo scorso anno - aggiunge De Corato - questo protocollo è stato sottoscritto da Regione Lombardia, dalla prefettura di Lecco, dal sindaco e da 27 Comuni della provincia situati lungo la tratta ferroviaria Lecco-Milano servita da Trenord. L'accordo, che ha coinvolto ufficiali direttivi e agenti di polizia locale, sta portando a risultati molto rilevanti in termini numerici: in poco più di un mese (dall'11 ottobre al 25 novembre) su quella tratta sono stati controllati ben 514 veicoli nelle aree limitrofe alle stazioni, in particolare in ore serali e notturne, e identificate 295 persone».

«Credo che, alla luce degli importanti risultati prodotti da questa intesa con la prefettura di Lecco, - prosegue De Corato -, sia auspicabile che questo protocollo venga replicato anche con le prefetture e i comuni delle altre 11 province lombarde. A questo proposito, ho già scritto a tutti i prefetti e sono molto fiducioso in positivi riscontri».

E conclude: «La sicurezza dei viaggiatori e del personale viaggiante sui treni e negli scali ferroviari è fondamentale e deve assolutamente costituire una priorità».