«È un provvedimento inutile e demagogico»

Marta Bravi

Raffaele Cattaneo, assessore regionale all'Ambiente cosa pensa del blocco di domenica?

«Si tratta di una decisione demagogica, un pegno che Sala deve pagare agli ambientalisti, è un provvedimento inutile per la lotta allo smog».

Il suo è un giudizio duro.

«Lo stesso sindaco ha ammesso l'inutilità del provvedimento, ha detto serve un pochino».

Erano cinque anni che non si facevano domeniche ecologiche...

«Certo, perché si è visto che sono inutili».

Il sindaco Pisapia le aveva calendarizzate, una serie ogni inverno annunciate in anticipo, per educare i cittadini. Ieri il sindaco ha scelto in solitaria e all'improvviso.

«Appunto, l'aria di Milano non rimane dentro i confini della città, si deve lavorare in un'ottica di insieme addirittura a livello di Bacino padano, altrimenti ogni intervento perde efficacia. Oltre al fatto, ci tengo a ribadirlo, che vent'anni di domeniche a piedi e di dati raccolti ci hanno insegnato che il provvedimento è inutile per migliorare l'aria».

La sua ricetta dunque?

«Bisogna lavorare sulle fonti di riscaldamento, in particolare sulle stufe a biomassa legnosa. Il riscaldamento civile è responsabili del 42 per cento delle emissioni, di questo il 95 per cento è presentato da caldaie a biomassa legnosa. Il legno è sì un combustibile rinnovabile ma è dannosissimo per le polveri. Rispetto a una caldaia a metano che contribuisce dello 0,5% al Pm10, pari a quelle a gasolio, le caldaie a gpl sono a emissioni 0, mentre i camini a legno contribuiscono al 61,4%, del 28,9% le stufe tradizionali a legna, dell'8,7% quelle a pellets».

Venendo all'inquinamento da traffico?

«Solo il 25 per cento delle emissioni deriva dal traffico, di questo la metà è dovuta all'usura dei freni e delle gomme. Se anche facessimo circolare solo veicoli elettrici abbatteremmo il 10 per cento delle polveri nell'aria. Per quanto riguarda il parco auto è stata approvata in Consiglio regionale la mozione della Lega che chiede deroghe al blocco di domenica per gli Euro 5 e 6. Chi si è impegnato a cambiare il proprio mezzo deve avere un minimo di riconoscimento. Il bando regionale per la sostituzione dei veicoli inquinanti, di novembre, da 18 milioni di euro ha visto, su 4mila domande per la richiesta di incentivi, la metà per l'acquisto di veicoli elettrici».

Non la stessa del governo viene da dire, se guardiamo i tempi per lo stanziamento di risorse..

«Nel 2017 sono stati stanziati 60 milioni per la sostituzione del parco mezzi pubblici, che dopo 3 anni non sono ancora arrivati. Abbiamo fatto da soli con 1,6 miliardi di fondi per i nuovi treni..».

In conclusione?

«La ricetta per battere l'inquinamento, che comunque negli ultimi anni è decisamente sceso, come dimostrano in maniera incontrovertibile i dati, è il mix di politiche, venerdì incontrerò gli assessori delle regioni del Bacino padano per prendere provvedimenti restrittivi sulla combustione legnosa».