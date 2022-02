Il quartiere ostaggio degli stranieri. Ma Sala fa spallucce

Sulla base di diversi fattori incrociati, Milano è in fondo alla classifica delle città sicure italiane stilata da il Sole 24 ore. Quanto riportato in modo statistico lo sperimenta quotidianamente chi vive la città e i suoi quartieri, soprattutto i residenti che sono ormai stanchi di subire continuamente crimini e vessazioni da criminali, nonostante il sindaco si difenda parlando solo di "percezione" e non di realtà dei fatti.

Tante le lamentele e le petizioni rivolte a Beppe Sala e alla sua giunta, senza che mai nessuno abbia proposto soluzioni concrete ed efficaci per la risoluzione dei problemi. Numerose denunce sono a carico degli stranieri o dei giovanissimi immigrati di seconda generazione, che spesso si ritrovano in vere e proprie baby-gang che terrorizzano la città. Tra spaccio di droga, aggressioni, rapine e, talvolta, anche violenze sessuali, dal centro alle periferie i milanesi sono stanchi di subire e sempre più spesso condividono le loro denunce via social, visto che dal Comune non arrivano riscontri. Video filmati dai balconi e fotografie che documentano il degrado, sono tra i mezzi preferiti dai residenti per mostrare al mondo che quanto denunciato non è solo percezione ma triste realtà.

Prolificano sul web i profili dedicati a Milano, in particolar modo ai video che ne raccontano il dark side, quello che la giunta comunale Pd cerca di nascondere sotto il tappeto. Tra gli ultimi fenomeni di questo tipo ha conquistato rapidamente importanza il profilo social dedicato al quartiere NoLo, nel Municipio 2 di Milano. È la zona che si estende a nord di piazzale Loreto e che da un lato si arriva fino alla stazione Centrale. È un'area in fase di riqualificazione, dove non mancano nemmeno i centri sociali, ma nel frattempo i suoi cittadini sono sotto scacco da parte della microcriminalità, che da queste parti pare avere vita facile.

I residenti denunciano che sono principalmente gli immigrati a essere responsabili delle aggressioni. Come riporta il Giorno, molte di queste avvengono addirittura negli androni dei palazzi, dove i malviventi riescono a infiltrarsi e a nascondersi in attesa del momento giusto per colpire la vittima ignara di tutto. Tra le ultime aggressioni segnalate c'è uno scippo di borsa e telefono a una ragazza, che riferisce di essere stata presa a pugni dallo straniero che l'ha derubata. Ma di casi come questi, purtroppo, ne sono piene le cronache di Nolo e di Milano in generale.

Inoltre, in questo quartiere sussiste una sala da ballo frequentata soprattutto da sudamericani dove, oltre a scatenarsi con la musica alta e il frastuono fino a notte fonda, parte dei suoi avventori sono dediti al consumo e allo spaccio della droga. In più occasioni il locale è stato chiuso dalla questura ma ogni volta riapre e ricominciano i problemi per gli abitanti di NoLo.