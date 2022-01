Milano in mano ai violenti. E la sinistra fa finta di non vedere

Dopo gli ultimi fatti, non è finalmente più un tabù parlare di problema sicurezza per Milano. Le violenze, i furti e le risse non sono gli unici pericoli di una città in cui è diventato pericoloso uscire la sera, perché anche gli atti vandalici non si contano più nella metropoli amministrata da Beppe Sala. Molti gli episodi nelle periferie ma anche nel centro storico di Milano, dove si riversano frequentemente teppisti, delinquenti e violenti in cerca delle loro vittime. Sono molte le aree della città che presentano gravi criticità, come il Municipio 4, che comprende anche la nota zona di Rogoredo.

Qui era stata proposta l'installazione di un sistema di telecamere di videosorveglianza per garantire la sicurezza dei giardini pubblici del quartiere, troppo spesso oggetto di atti vandalici ma anche eletti come luogo di incontro per individui la cui presenza impedisce la regolare fruizione da parte dei bambini. Ma l'iniziativa proposta dalla Lega ha trovato l'ostruzione del centrosinistra al Municipio. " La maggioranza del Municipio 4 a guida centrosinistra ha bocciato una mozione che prevedeva l'installazione delle telecamere di video-sorveglianza nel quartiere dove, lo ricordiamo, lo spaccio non è finito come vuole farci credere il Pd ma si è solo spostato ", ha denunciato Silvia Sardone, consigliere comunale della Lega a Milano.

La situazione da queste parti è difficile, come spiega la stessa leghista: " Nei parchetti pubblici di via Rogoredo, via Medea e via del Futurismo i cittadini segnalano da tempo anche atti di vandalismo, scarichi di rifiuti, assembramenti incontrollati nei pressi dei giochi per i bambini. Siamo stati più volte a Rogoredo e abbiamo sempre trovato situazioni di illegalità diffusa, tra droga, bivacchi e occupazioni abusive. Ci è scappato anche il morto in diverse occasioni ".

Eppure, anche a fronte di questo degrado, " l'ideologia della sinistra prevale su tutto, e solo per non ammettere i propri fallimenti e accettare quindi dei correttivi come le telecamere tengono il quartiere ostaggio della delinquenza e della microcriminalità, Serve per forza un grave episodio di cronaca nera prima che Comune e Municipio intervengano? ".