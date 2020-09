Un ramo precipita sulla panchina nel parco: grave la 57enne a Milano

Gravissimo incidente questo pomeriggio nei giardini pubblici di piazza Grandi, a Milano, dove una donna è stata colpita dal ramo di un grosso olmo che si è improvvisamente staccato. La donna, una 57enne, si stava rilassando su una panchina e non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. È stata trasportata d'urgenza in ospedale e si trova ricoverata in codice rosso.

Erano circa le 15.30 quando la donna, finito il lavoro, si trovava sulla panchina del parchetto che costeggia Corso 22 Marzo, appena fuori dalla seconda cinta del centro cittadino in direzione est. Nulla lasciava presagire la tragedia che si sarebbe consumata di lì a pochi minuti, quando è stata travolta dal ramo di un olmo, precipitato da un'altezza di circa 4 metri. La donna ha avuto appena il tempo di accorgersi di quanto stava accadendo ed è stata colpita in pieno. Si trova ora in condizioni gravissime ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per poterla soccorrere e trasportare in ospedale.

Sono due, in realtà, i rami che si sono spezzati e che sono precipitati dal grosso olmo. Cadendo, uno dei rami le ha fratturato entrambe le caviglie. Sono stati minuti di grande tensione in piazza Grandi, finché i sanitari non sono riusciti a caricare la donna in ambulanza per portarla d'urgenza all'ospedale Niguarda. Qui è stata sottoposta a un delicatissimo intervento ma stando alle prime informazioni giunte dal nosocomio, pare che i rami e le schegge degli stessi abbiano colpito in maniera marginale la parte superiore del suo corpo. Sebbene le sia stato assegnato il codice rosso per la gravità delle ferite riportate, la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Inevitabile l'intervento della polizia municipale, accorsa sul posto per i rilievi di rito e per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ora sarà necessario capire perché due rami così grossi si siano staccati dall'albero e se ci possono essere responsabilità per l'incidente. Dal Comune di Milano riferiscono che l'ultimo controllo all'albero di piazza Grandi era stato effettuato lo scorso marzo e che non erano emerse criticità tali da suggerirne l'abbattimento. Era sotto attenzionato ma non malato, quindi non ci sarebbe stato motivo di intervenire nell'immediato. Oltre alla polizia locale, sul posto sono intervenuti anche gli operatori del verde del comune di Milano per sgomberare la piazza dai rami e rendere nuovamente fruibile la piazza, nei limiti del possibile.