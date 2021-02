"Ratti in Paolo Sarpi", video e denuncia su Fb

«Colonie di topi nella nostra Paolo Sarpi...Peggio che nel dopoguerra». Con questo commento Fabius, tra i membri della «Social street» del quartiere, ha rilanciato all'interno del gruppo Facebook il video che ritrae alcuni roditori intenti ad aggirarsi vicino ad un cespuglio della via. E in poche ore in centinaia hanno risposto al suo post. Sulla pagina così tiene banco da alcuni giorni la questione. Lo ha segnalato ieri l'agenzia di stampa MiaNews.

«Ho letto un po' di commenti e poi ho rivisto il video: in quel tratto ci sono tre posti di ristoro dove anche a negozi chiusi bivaccano le persone, inoltre vedo anche per terra le sacche dei riders», scrive Rosalba. «Che schifo» commenta Renata; «Ma il Comune?» le ha fatto eco dopo pochi minuti Federica; «Far fare una disinfestazione?» ha rilanciato Laura e «Per forza con tutto quel cibo per la strada, i cestini sempre pieni di spazzatura e tutto il resto... altroche topi!!!» ha sottolineato Paola.

Naturalmente c'è stato anche chi ha ricordato il precedente milanese, accaduto mesi fa nel cuore della città: «Quei cespugli vanno tagliati e sostituiti come in San Babila». Tra la stragrande maggioranza di commenti negativi alcuni hanno cercato di difendere gli stessi animali: «I topi c'erano prima di noi e ci saranno anche dopo di noi. Come dire... Fatevene una ragione» ha risposto stizzita Iaia seguita a ruota da Pamela: «Girate un po' il mondo. New York, Parigi, Londra, i topi ci sono ovunque». Ai commenti, gli altri membri hanno subito però replicato: «L'animalista del topo metropolitano. Vediamo se gli entrano in casa e prolificano. Non sono topini di campagna simil criceti. Sono ratti...Mai sentito parlare di leptospirosi?» o «Il problema è che i topi portano malattie».

Dal 6 al 16 febbraio nulla è cambiato, in due nuove foto, pubblicate all'interno del gruppo si vedono ancora i roditori. «I topini crescono...»; «Compriamo un paio di volpi e le liberiamo in Sarpi. Problema risolto» e «Devo dire che almeno loro...Stanno benissimo...Belli cicciotti».

Hanno provato a sdrammatizzare i membri della Social street. Dai commenti, alcuni sono passati ai fatti sostenendo di aver contattato il Comune «inutilmente» Intanto in via Paolo Sarpi, cuore di Chinatown i topi continuano a esserci: «Quando torno dal lavoro con il monopattino li devo scansare» spiega Stefano.