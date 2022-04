Rischio di tensioni il 25 aprile. Sala: "Pagliarulo chiarisca"

Il presidente nazionale dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo è al centro delle polemiche da giorni, prima per aver chiesto una commissione d'inchiesta internazionale per scoprire «cosa è accaduto davvero» a Butcha, sollevando dubbi sul massacro nella città ucraina, poi per vecchi post su facebook in cui definiva Kiev un «regime nazistoide». Sarà al corteo e sul palco del 25 aprile in piazza Duomo e si prevedono agitazioni, è stato rafforzato il servizio d'ordine. «L'ho detto che non mi ritrovo in tante dichiarazioni di Pagliarulo - ha affermato ieri il sindaco Beppe Sala -. Mi piacerebbe che chiarisse meglio il suo pensiero sull'Ucraina in questi giorni e magari aiuterebbe un pò la serenità di quella data». Credo, ha aggiunto Sala, «che si debba stare inequivocabilmente dalla parte dell'Ucraina, che sia corretto fornire loro le armi per combattere, d'altro canto festeggiamo la Liberazione che non è stata ottenuta con le margherite in mano. Tutti desideriamo pace e una tregua, la possibilità di non vedere più vittime, ma quella oggi è la situazione».

E Milano, città Medaglia d'oro per la Resistenza, celebra il 77esimo anniversario della Festa della Liberazione con una serie di eventi e appuntamenti organizzati dal Comune, dai municipi e da associazioni sul territorio. Il clou ovviamente sarà il maxi corteo rimasto in stand by per due anni a causa del Covid, partirà alle 14.30 da corso Venezia per concludersi in piazza Duomo con i discorsi, parlerà anche il sindaco e un'esponente del popolo ucraino.

Tra i diversi eventi, è aperta da ieri al 15 maggio alla Casa della Memoria di via Confalonieri la mostra «Un altro viaggio in Italia» realizzata dall'Istituto nazionale Ferruccio Parri con la collaborazione dell'associazione Paesaggi della memoria. Domani alle 15.30, nel parco Franca Rame il Festival di liberazione: 6i spettacoli musicali, della durata totale di 5 ore sul repertorio tradizionale della Resistenza. Domenica alle ore 18 Musiche dell'Italia Liberata eseguite dalla Verdi Jazz Orchestra. Lunedì alle 11 Coro di voci bianche del Conservatorio.