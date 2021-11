Sala: "Mascherine, si passa alle multe". E sull'hub negato: "Cerco alternative"

A Milano si passerà presto alle multe per le mascherine all'aperto. Lo ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Humanitas, parlando dei primi giorni di obbligo. «È stato un week-end educativo - ha detto Sala - abbiamo deciso di non multare e passeremo alle multe più avanti. Quello che mi hanno detto i responsabili dei vigili è che la stragrandissima maggioranza delle persone la mascherina ce l'aveva e quindi è stato un segno positivo. Probabilmente Milano ha anticipato una tendenza: vedo, anche parlando con altri sindaci, che tutti si stanno preparando nelle aree affollate a mettere un analogo divieto. Ci sta nelle aree più affollate in queste festività di Natale».

Difficilmente, però l'obbligo sarà esteso a tutta la città. «Non credo - ha anticipato Sala - Ma questo dipenderà dall'evoluzione della pandemia». La preoccupazione è l'affollamento. «Non ci siamo sentiti di non fare l'albero - ha spiegato il sindaco - ma abbiamo deciso di non fare il concerto in piazza Duomo. La ricerca di misure deve andare di pari passo con il buon senso. Come anche per la Prima della Scala: ho chiesto al cda di non fare la cena perché sono 300 persone in un luogo chiuso e non mi sembrava giusto. Abbiamo degli schermi in giro per la città. Ma ad esempio ho detto di non metterli in Galleria perché normalmente è più affollato. Non c'è quindi una regola aurea ma c'è il buon senso misura per misura», ha sintetizzato il sindaco.

Grazie alla campagna, Milano ha il 91% di vaccinati. E Sala ha dovuto dare spiegazioni sul caso della Fabbrica del vapore, spazio che pochi giorni fa è stato negato alla Regione che l'aveva chiesta come hub per la campagna. Il sindaco ha spiegato che il Comune ha detto «no» «solo per il semplice motivo che avevamo firmato dei contratti e disdire i contratti sarebbe un problema. Stiamo verificando se troviamo altri spazi» ha garantito, cosa che finora alla Regione non era stata comunicata.

Qualche problema viene fuori ora per i controlli del Green pass sui mezzi pubblici. «Non possono che essere a campione - ha spiegato Sala - Al di là del nostro personale chiederemo al prefetto di attivare le forze possibile i per aiutare nei controlli». Critico il capogruppo di FI Alessandro De Chirico: «Il primo week-end di obbligo ad indossare la mascherina da piazza Castello a San Babila è andato male - ha detto - Oggi Sala dice che l'intento era quello di educare, ma la verità è l'assoluta incapacità a far fronte all'emergenza e a far rispettare i decreti emanati dal governo, lasciando di fatto sole le forze dell'ordine. Anche per quanto riguarda i controlli sui mezzi pubblici il sindaco mette le mani avanti perché il Comune non è assolutamente in grado di organizzare un dispiego di agenti della Polizia locale sul territorio cittadino».