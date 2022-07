Il Salone del Mobile.Milano fa squadra con la Triennale

Il Salone del Mobile.Milano che a giugno ha celebrato la sua 60a edizione, anche quest’anno - in particolare per la 23a Esposizione Internazionale - è tra i sostenitori di Triennale Milano, istituzione-chiave nella diffusione a livello globale la cultura del progetto di design e architettura. Con "Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries", aperta al pubblico dal 15 luglio all'11 dicembre 2022, dedicata alle grandi sfide globali della transizione energetica ed ecologica, dell'inclusione di donne e giovani nei processi di sviluppo sostenibile e nell'esplorazione dell'ignoto, la Triennale si conferma luogo di incontro privilegiato, che coniuga storia e attualità, motore propulsivo culturale con un ampio sguardo sul futuro.

Valori, questi, condivisi totalmente dal Salone del Mobile.Milano che dal 1961 si impegna a promuovere la conoscenza del settore al di fuori dei confini nazionali, anticipando e tracciando nuovi indirizzi. Come questa 23a Esposizione, il Salone del Mobile.Milano è un ponte tra culture diverse, un veicolo di idee e scambio culturale, un momento di incontro e riflessione tra tutti i player del settore, e oltre.

L’edizione numero 60, che ha registrato 2.175 brand espositori, di cui il 27% esteri, tra cui 600 giovani designer, e 262.608 presenze da 173 Paesi con il 61% di buyer e operatori di settore provenienti dall’estero, ha confermato la coesione della comunità del design, il contenuto di valori della manifestazione e come la capacità di lavorare in squadra di un intero settore possa produrre grandi risultati e aprire nuove conoscenze sul domani, anche in momenti più complessi a livello internazionale.

Conosciuta come la più visitata rassegna internazionale dell'arredo, il Salone del Mobile.Milano si svolge a Milano ogni anno in aprile (quest’anno eccezionalmente a giugno) alternando le biennali Euroluce negli anni dispari, EuroCucina con FTK – Technology For the Kitchen e il Salone Internazionale del Bagno negli anni pari e gli annuali S.Project, Workplace3.0 e Salone Internazionale del Complemento d'Arredo. Nel 1998 nasce il SaloneSatellite, Compasso d’Oro 2014, trampolino di lancio per i giovani designer di tutto il mondo e punto di riferimento per le aziende alla ricerca di nuovi talenti.

Il riconoscimento del Salone del Mobile.Milano risiede nella forza della rete industriale alla sua base, nella qualità di progetti e prodotti che prevedono sostenibilità, eccellenza di forma e contenuto, nella capacità di fare sistema, formare i giovani e, soprattutto, fare tesoro di quello straordinario meccanismo integrato di comunicazione e cultura che da sempre caratterizza la città di Milano e il suo territorio. E proprio il sostegno che il Salone del Mobile.Milano offre a Triennale Milano, in una reciproca sinergia, intende canalizzare le forze che nel capoluogo lombardo lavorano insieme per mantenere il ruolo di leadership della fiera e della città, contribuendo a far fronte comune all’interno del mercato globale e ad attrarre pensieri, progetti e risorse.