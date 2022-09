L’esplosione, le fiamme, il cielo nero: maxi incendio a San Giuliano Milanese

Una densa colonna di fumo nero si è alzata questa mattina nel cielo di San Giuliano Milanese, nell’hinterland del capoluogo lombardo, a causa di un maxi incendio scoppiato all’interno di una azienda chimica. I vigili del fuoco sono al lavoro per estinguere il rogo sviluppatosi alle 10.45 di questa mattina, mercoledì 7 settembre. Le fiamme, alte decine di metri e visibili a diversi chilometri di distanza, sono divampate all'interno dell'impresa Nitrolchimica, sita in via Monferrato al civico 75 di San Giuliano Milanese. Al momento risultano ancora ignote sia le cause che il numero esatto di persone coinvolte, anche se alcune fonti hanno parlato di 6 feriti, almeno uno in modo grave.

Le fiamme si sono estese a varie ditte

Alle porte di Milano, il cielo è diventato pressoché nero. Secondo quanto finora ricostruito, l'incendio nella zona industriale sarebbe partito dalla ditta Tomolpack e si sarebbe poi esteso alle ditte vicine come appunto la Nitrolchimica. Sul posto sono arrivate 14 squadre dei vigili del fuoco per cercare di domare le alte fiamme, oltre a una squadra di emergenza di Arpa Lombardia, ai soccorritori del 118 con 8 ambulanze, 5 automediche e un elicottero. Inoltre, è stato anche attivato il gruppo specialistico contaminazione atmosferica, quello del rischio chimico e il servizio previsioni meteo di Arpa. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di San Donato.

L'avviso del Comune ai cittadini

Per ora è comunque ancora presto per sapere quali impatti ambientali possa avere il rogo. Intanto il Comune di San Giuliano ha comunicato quanto avvenuto sui social e, sulla sua pagina Facebook, ha anche dato indicazioni alla popolazione: "Questa mattina, nella zona industriale di Sesto Ulteriano, è scoppiato un incendio in via Monferrato. Le autorità preposte e le Forze dell'Ordine sono già sul posto per coordinare le operazioni necessarie al suo spegnimento e per la messa in sicurezza della zona. Per precauzione, si invitano i cittadini a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata".

Le persone ferite

Il Comune ha quindi chiesto ai cittadini di chiudere le finestre e di evitare di avvicinarsi alla zona interessata dal maxi incendio. Secondo le prime informazioni sarebbero sei le persone rimaste ferite, una delle quali anche in modo grave. Tutte le persone coinvolte sarebbero dipendenti dell'azienda. Quattro hanno riportato intossicazioni di lieve entità, mentre due sono le persone ustionate, delle quali una in modo grave. A preoccupare sono in particolare le condizioni di un 43enne che è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza e ricoverato in codice rosso per "ustioni di secondo e terzo grado a volto, torace, arto inferiore e superiore" , ha fatto sapere l'Areu. Invece, un 56enne è stato trasferito all'ospedale San Paolo in codice giallo per "ustioni di primo e secondo grado al volto".

Segui già la pagina di Milano de ilGiornale.it?