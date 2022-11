Sassi contro un leghista a Milano: "Situazione sfuggita di mano al Comune"

Il degrado di Milano è palpabile con mano. Basta attraversare le periferie della città per rendersi conto di come siano lasciate completamente allo sbando, in mano agli sbandati. I residenti hanno paura, non vogliono più uscire oltre un certo orario e nonostante invochino le istituzioni, da parte di Palazzo Marino trovano solamente indifferenza. L'accoglienza buonista indiscriminata a Milano ha lasciato profonde ferite, consegnando gli stranieri irregolari in mano alla criminalità che li utilizza come manodopera a basso costo. Vivono spesso in edifici occupati in condizioni igienico-sanitarie più che precarie. In questo contesto si registra un aumento dei crimini, soprattutto di furti, aggressioni e rapine, che nella maggior parte dei casi sono compiuti da stranieri.

Lo dimostra quanto accaduto a Luca Lepore, capogruppo Lega del Municipio 2, che questa mattina si è recato in Piazza Carbonari per effettuare un controllo relativo alla " presenza sempre più numerosa di senzatetto, soprattutto immigrati, che stazionano sotto il cavalcavia di Viale Marche ". Durante il sopralluogo, come racconta lo stesso Lepore, " all’improvviso due soggetti di etnia africana mi hanno insultato invitandomi ad andarmene e lanciato addosso alcuni sassi ". Tutto questo è accaduto in pieno giorno, attorno alle ore 12. Luca Lepore si è presentato in quell'area di Milano per effettuare una verifica a seguito della segnalazione di alcuni cittadini in merito alla " presenza di senzatetto e sbandati nella zona, spesso minacciosi e violenti con i residenti e quanti frequentano l’area cani Carbonari-Timavo ".