Sea si mobilita, aiuti per l'Ucraina

Sea, la società di gestione degli aeroporti milanesi, e le sue persone si sono impegnate ad aiutare insieme a Fondazione Progetto Arca, Banco Alimentare e in collaborazione con DHL Express Italy le famiglie ucraine rifugiate nei campi di prima accoglienza al confine con la Romania.

Operazione solidarietà per chi fugge dal conflitto dal conflitto con le organizzazioni che si occupano di portare aiuti alla popolazione ucraina hanno infatti la necessità di un supporto in termini logistici e di cibo. Servono più mezzi e persone che aiutino a trasportare i materiali raccolti nei campi di prima accoglienza dove stanno arrivando sempre più persone che, scappando dalla guerra, non hanno un posto dove andare.

Per questa ragione Sea si è resa disponibile a mettere in campo i propri mezzi e le proprie persone organizzando due spedizioni: una con i suoi camion e l’altra con il supporto di DHL Express che metterà a disposizione un aereo cargo della sua flotta. In entrambi i casi i volontari di Sea si occupano di portare a destinazione i materiali raccolti.

La prima spedizione è partita ieri sera dall’aeroporto di Milano Malpensa con 4 mezzi, 3 camion e 1 monovolume e con 11 dipendenti Sea che percorreranno quasi 4.000 km, 1.900 km per tratta, con meta finale Siret, al confine fra Romania e Ucraina, dove saranno consegnati alimenti, vestiario e beni di prima necessità raccolti dalla Fondazione Progetto Arca a Milano. I lavori di carico della merce si sono svolti ieri: sui 3 camion sono stati caricati 150 bancali per un totale di circa 50 tonnellate di merci. Il viaggio durerà circa tre giorni.

La seconda spedizione invece prevede di portare 13 tonnellate di materiali a Bucarest Otopeni a bordo di un aereo DHL Express che, con un collegamento diretto appositamente organizzato, partirà da Malpensa il prossimo 5 aprile. Per raccogliere i beni alimentari destinati alle persone che stanno vivendo questa crisi umanitaria, SEA ha organizzato una rete di solidarietà interna coinvolgendo direttamente tutti i colleghi che, nei prossimi giorni, porteranno negli spazi dedicati di Linate e Malpensa i prodotti necessari.

Secondo le richieste della European Food Banks Federation si raccoglierà cibo. La merce stoccata nella Cargo City di Malpensa verrà consegnata a Banca pentru Alimente București di Bucarest dove verrà poi ridistribuita a diverse strutture, tra cui Asociatia Mladita, Asociatia Inimi nobile e Asociatia Casa Shalom che accolgono circa 240 rifugiati.

