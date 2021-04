Milano, ancora degrado: sesso in pieno giorno alla stazione centrale

La zona della Stazione Centrale di Milano sprofonda sempre di più nel degrado. Tra bivacchi, immigrati spacciatori e ubriachi, ora spuntano anche coppie che praticano sesso a cielo aperto, incuranti dei passanti. Uno spettacolo desolante, che va ad aggravare una situazione già di per sé compromessa. A denunciare lo stato di abbandono in cui versa quest’area della città, molto frequentata dai residenti e dai pendolari, è Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. “A Milano – dice l’esponente del Carroccio – in pieno giorno, si possono trovare persone visibilmente in stato di ebbrezza intente a praticare effusioni amorose, come se nulla fosse. Ma dove siamo arrivati? Dove potremo arrivare di questo passo? La città sprofonda nel degrado più totale col silenzio complice della sinistra” .

Sardone accusa la giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala di totale inefficienza. “Altro che grattacieli – continua – altro che riqualificazione, altro che Milano capitale internazionale. La nostra città sta attraversando un periodo di decadenza non indifferente e i responsabili sono coloro che la amministrano. Finché il colore politico sarà quello della sinistra, purtroppo, non possiamo aspettarci nulla di diverso” . La zona della Stazione Centrale, come appare sempre più evidente, è completamente fuori controllo. L’ultimo episodio è accaduto in viale Lunigiana, dove una coppia è stata filmata mentre consumava un rapporto sessuale alla luce del sole, sotto lo sguardo di alcuni passanti increduli.

“In quel luogo – spiega Sardone – pullulano tossici e ubriachi molesti, spacciatori, sbandati e clandestini; un presidio fisso della polizia locale sarebbe il minimo, ma per il Comune i problemi sembrano non esistere” . A dar manforte alla collega di partito è Massimiliano Bastoni, consigliere regionale della Lega, il quale è entrato nei dettagli raccontando l’ultimo episodio deplorevole. “Una coppia di sudamericani – afferma – intenti a praticare sesso orale in pieno giorno in viale Lunigiana nei pressi della Stazione Centrale. Che dire? Nulla, ormai Milano è senza controllo” .