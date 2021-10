Sfide fra chef, pasticceri e maestri del caffè a Host e TuttoFood

Giornata intensa e ricca di eventi e appuntamenti di rilievo a Host Milano, TuttoFood, martedì 26 ottobre, ultima giornata delle manifestazioni internazionali dedicate all’agroalimentare e all’ospitalità professionale ed al salone Meat-Tech.Ecco alcuni tra i principali appuntamenti da non perdere domani, martedì 26 ottobre in Fiera Milano a Rho.

I MAESTRI PASTICCERI RENDONO DOLCE HOST

Pad. 2 a partire dalle ore 11

Ultimo incontro con Frédéric Jouvaud, Iginio, Debora e Nicola Massari, Maurizio Colenghi, da non perdere. Dopo il successo di due anni fa, torna la “Pasticceria di Lusso nel Mondo” by Iginio Massari, il concept ideato dal Maestro del pastry italiano e internazionale che mette uno accanto agli altri i più grandi nomi del mondo del dolce a livello globale, tutti chiamati ad interrogarsi sulle ultime tendenze del dolce d’alta gamma.

GRAN FINALE DEI CUOCHI A TUTTOFOOD

Pad. 10, Showcooking Academy Apci, dalle 10

Per gli eventi di show-cooking si parte con lo chef panificatore Stefano Pili, che preparerà alcuni dei prodotti da forno tra i più noti della tradizione, in cui l’olio extra vergine è un evergreen. Accoglieremo, invece, Stefano Cerveni alle 12.30 che dalla trattoria Le Due Colombe nel cuore della Franciacorta ha conquistato anche la Darsena di Milano.

SFIDA WORLD BARISTA CHAMPIONSHIP 2021

Pad. 13, area World Coffee Events, dalle 11.30 alle 15.30

New-entry assoluta per la 42esima edizione di HostMilano è l'accordo raggiunto con Specialty Coffee Association (Sca), l'associazione che rappresenta migliaia di professionisti del caffè, dai produttori ai baristi di tutto il mondo, per lo svolgimento durante i cinque giorni della manifestazione degli appuntamenti top del segmento Caffè.

2021 WORLD BREWERS CUP: SI PROCLAMA IL VINCITORE

Pad. 13, area World Coffee Events, dalle 11 alle 14

Gran finale del campionato World Brewers Cup, a cura di Sca Specialty Coffee Association, che mette in evidenza l'arte della preparazione manuale del caffè filtrato, promuovendo la preparazione e l'eccellenza del servizio.

FINALE WORLD CUP TESTER CHAMPIONSHIP

Pad. 13, area World Coffee Events, dalle 14.30 alle 16

I cuppers professionisti del caffè si sfidano nell’ultima gara di velocità, abilità e precisione nel distinguere le differenze di gusto nei caffè speciali. A cura di SCA Specialty Coffee Association.

PAROLA D’ORDINE DIGITALIZZAZIONE

Area eventi Evolution Plaza, Pad. 14 – dalle 10.30 alle 11.30

L’appuntamento Connecting Food - Ricollegare produttori e consumatori attraverso i dati esplora il promettente concetto di Digital Twin nelle filiere agroalimentari, che permette di ricollegare produttori e consumatori attraverso i dati. Ne parlano Paola Pomi, Ceo di Sinfo One; Matteo Vanotti, Founder di Xfarm e Stefano Volpi, co-founder di Connecting Food, con la moderazione di Sonia Bennati, editorial manager di Editrice Zeus.

THE BEST PASTRY CHEF IN THE WORLD

Pad. 2, area Fipgc, dalle 13

Una sfilata di 300 pasticcieri appartenenti alle équipe di eccellenza di Fipgc con la presenza di 18 campioni del mondo, animeranno la giornata di chiusura di HostMilano condividendo la loro esperienza e discutendo dell’evoluzione della pasticceria contemporanea.

MADE IN ITALY, ITALIAN WAY E HOTEL DESIGN AI DESIGN TALKS

Pad. 11, in collaborazione con POLI.design e Ordine Architetti Ppc di Milano dalle 11.30 alle 14

Soluzioni più innovative, strumenti derivanti da analisi di big data, nuovi scenari urbani, il mondo del lusso e l’attenzione all’esperienza del consumatore, facendo anche riferimento all’implementazione di nuove tecnologie, sono solo alcuni dei temi che sono stati al centro degli appuntamenti in programma nei cinque giorni della kermesse.

FIPGC INTERNATIONAL PASTRY AWARD: PREMIAZIONE DEI VINCITORI

Pad. 2, area Fipgc, dalle 16

Continua la sfida tra professionisti dai cinque continenti nelle quattro categorie: Zucchero artistico, Cioccolato, Pastigliaggio e Torta da matrimonio. Valutati gli aspetti estetici, artistici e degustativi. A seconda delle categorie in gara, sarà richiesto ai concorrenti di realizzare vari elementi quali un gelato, una scultura, una torta o una monoporzione moderna e un dolce da viaggio.

ULTIMO GIORNO ANCHE PER MEAT TECH

La fiera delle tecnologie per il mondo carni, salumi, piatti pronti (ingresso Ovest, padiglione 15) propone come evento della giornata, la conferenza stampa dal titolo “IPACK-IMA 2022: innovation, international vision and sustainability for a global event” dedicata alla fiera internazionale per le tecnologie di processo e le soluzioni di confezionamento e imballaggio per il largo consumo, in programma a Fiera Milano dal 3 al 6 maggio 2022.

Alla conferenza stampa fanno gli onori di casa per Ipack Ima, il presidente Valerio Soli e l’ad Rossano Bozzi,che dialogano con Luciano Sottile, consigliere delegato alle attività promozionali e fieristiche di Ucima, l’associazione dei produttori italiani di macchine per il confezionamento e l’imballaggio. Ed è di imballaggio, anzi dei migliori progetti che parlano Anna Paola Cavanna, presidente Istituto Italiano Imballaggio e il professor Pierre Pienaar, presidente World Packaging Organization che tiene un key note speech.