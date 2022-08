"Mi hanno violentata": la denuncia choc della 16enne

Ha contattato le forze dell'ordine dopo essersi risvegliata in stato confusionario e coi pantaloni abbassati tra piazza Castello e via Minghetti a Milano, denunciando ai propri soccorritori di aver subito una violenza sessuale.

La protagonista della vicenda, una ragazzina milanese di 16 anni, ha fatto scattare l'allarme contattando il numero unico per le emergenze 112 intorno alle ore 7:30 di oggi, lunedì 29 agosto, dopo aver ripreso conoscenza. Sul posto indicato dalla vittima della presunta violenza si sono precipitati gli uomini della Questura di Milano e gli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia.

Ai poliziotti la giovane ha raccontato di aver trascorso la serata di domenica nel centro di Milano, in compagnia di un gruppo di amici. La ricostruzione dei fatti effettuata dalla sedicenne, tuttavia, ha iniziato a farsi confusionaria nelle ore vicine al ritrovamento. L'unico ricordo nitido della ragazzina, stando a quanto riportato da Milano Today, è quello di aver subito violenza sessuale in mezzo alla strada ad opera di un uomo. Un'ipotesi che sarebbe corroborata dal fatto di essersi risvegliata coi pantaloni abbassati.

Dopo aver raccolto la testimonianza della giovane, gli agenti di polizia e gli operatori del 118 l'hanno trasportata alla clinica Mangiagalli, affinché potesse ricevere le cure del caso ed effettuare specifici accertamenti clinici. Gli inquirenti tenteranno ora di far luce sul caso, di ricostruire per quanto possibile gli ultimi spostamenti della ragazzina e di trovare conferme al suo racconto, affidandosi alle poche notizie in loro possesso. È presumibile che vengano contattati e interrogati anche i membri del gruppo con cui la giovane ha spiegato di aver trascorso la serata di domenica.