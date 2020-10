Sindaco pentito: "Spengo l'Area B". Esulta il centrodestra: "Era una follia"

«Il ripensamento del sindaco Sala sull'accensione dell'Area B è una buona notizia: conferma che la linea intrapresa da Regione Lombardia di un lavoro comune per tutelare la salute di tutti i cittadini è quella giusta». Così l'assessore all'Ambiente di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo accoglie l'annuncio del sindaco Beppe Sala di aver spento le telecamere di Area B, poste ai varchi di ingresso in città. Una decisione, motivata dalla situazione emergenziale in cui si trova Milano e dall'impossibilità parziale di potenziare il trasporto pubblico, almeno quello in metro, il più frequentato. Le telecamere erano state nuovamente accese il 15 ottobre dopo lunghi mesi di stop, sollevando non poche polemiche.

Si sono moltiplicate in queste settimane le immagini di banchine e vagonigremiti, così come i treni pendolari, nonostante le rassicurazioni da parte di Atm e del sindaco stesso che i mezzi, nonostante la capienza massima consentita dall'ultimo Dpcm fosse dell'80 per cento, viaggiassero al 55 per cento.

Esulta l' opposizione che a gran voce in questi ultimi giorni aveva chiesto al sindaco di sospendere i provvedimenti antismog, Area C compresa, per permettere ai cittadini di utilizzare l'auto, mezzo più sicuro per il distanziamento sociale. «Martedì Regione Lombardia ha approvato la mia mozione dove si chiedeva la sospensione di Area B e Area C, ieri Sala ha annunciato che su Area B è pronto a tornare indietro. Una grande vittoria per Forza Italia, che per prima ha condotto una vera e propria battaglia contro la sua riattivazione» esulta Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale -. Il passo indietro di Palazzo Marino - prosegue - arriva a distanza di sei giorni dall'attivazione di Area B: segno che quella decisione è stata un grosso errore».

«Con noi hanno vinto i cittadini meno abbienti, quelli trascurati dal sindaco che vorrebbe mandarli a piedi solamente perché non possono permettersi di cambiare l'automobile - commenta Andrea Mascaretti di FdI - ora ci battiamo per sospendere anche area C e i parcheggi a pagamento». «Ringrazio il sindaco di Milano per avere preso seriamente in considerazione quella che da tempo è la nostra richiesta: spegnere le telecamere di Area B» dichiara il presidente dell'ACI Milano, Geronimo La Russa.

Va oltre la Lega con il suo capogruppo in Comune Alessandro Morelli: «La sospensione di Area B è un pannicello rispetto a quello che andrebbe fatto. Ed è pura follia non accompagnarvi l'immediata sospensione di Area C, oltre all'uso dei bus privati, tema su cui la Lega interesserà il Governo».