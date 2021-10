Singapore Airlines, voli senza quarantena da Malpensa

Singapore Airlines ampia il suo network di voli Vaccinated Travel Lane a Milano Malpensa, Roma Fiumicino e in altre 12 destinazioni del suo network internazionale. Gli accordi riguardano Italia, Canada, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Corea del Sud, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti che si aggiungono a Brunei e Germania operativi da questo settembre e consentono ai passeggeri idonei completamente vaccinati in partenza da questi Paesi di entrare a Singapore per qualsiasi motivazione, compresi i viaggi per turismo, senza dover osservare alcun periodo di quarantena.

Non solo, la compagnia aerea aumenterà i collegamenti diretti sia da Milano che da Roma verso Singapore. Attualmente si tratta di 3 voli settimanali da Milano e 3 voli settimanali da Roma che passeranno a 5 voli settimanali da Milano Malpensa e 4 voli settimanali da Roma Fiumicino, a partire dal 19 ottobre. Di questi voli, 3 settimanali saranno Vtl da Milano e un Vtl settimanale da Roma, che passeranno a due dal prossimo1° novembre. Tutti saranno operati con Airbus A350-900.

Gli itinerari con più destinazioni all'interno dei paesi Vtl sono consentiti se i passeggeri soddisfano i requisiti previsti relativi ai 14 giorni antecedenti al volo, che terranno conto dei paesi in transito.

"L'estensione degli accordi Vtl di Singapore a 11 paesi è un'ottima notizia per i nostri passeggeri , che ora potranno ricongiungersi con i propri cari più facilmente o finalmente andare in vacanza all'estero -, ha affermato Lee Lik Hsin, executive vice president Commercial di Singapore Airlines -. Il nostro gruppo supporta tutte le misure per la riapertura di Singapore ai viaggi internazionali senza quarantena. Ciò consentirà un ritorno sicuro e graduale dell'aeroporto Changi quale importante hub aereo, sostenuto dall'aumento dei tassi di vaccinazione e dalla fiducia nelle solide misure di salute e sicurezza lungo tutto il percorso del passeggero".

LE REGOLE

L’annuncio della compagnia aerea arriva in seguito alla decisione del governo di Singapore di allentare le restrizioni, a partire dal 19 ottobre, per i viaggiatori provenienti dall'Italia che hanno completato il ciclo vaccinale contro il Coronavirus usufruendo del Vaccinated Travel Pass che è valido una sola volta. Le richieste per ottenerlo potranno essere fatte a partire dal 12 ottobre per viaggiare dal 19 ottobre 2021.

Ecco alcuni dei requisiti chiesti ai viaggiatori:

devono essere completamente vaccinati, cioè devono essere trascorsi almeno 14 giorni dalla somministrazione della dose finale del vaccino Pfizer-BioNTech/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca o Johnson&Johnson; occorre presentare il certificato di avvenuta vaccinazione, rilasciato da qualsiasi paese aderente alla Vaccinated Travel Lane o da Singapore; i visitatori devono aver soggiornato in uno o più paesi Vtl (Brunei, Germania, e dal 19 ottobre Canada, Danimarca, Francia, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e dal 15 novembre Corea del Sud) o a Singapore, negli ultimi 14 giorni prima della partenza; i viaggiatori dovranno sottoporsi a due test Pcr (reazione a catena della polimerasi): uno entro le 48 ore prima della partenza, un secondo all’arrivo a Singapore (sottoponendosi a isolamento in attesa del risultato fino a un massimo di 24 ore).



Chi si reca a Singapore usufruendo della Vaccinated Travel Lane dovrà volare solo tramite i voli diretti designati Vtl. Anche i non vaccinati al di sotto dei 12 anni possono volare se accompagnati da un viaggiatore che soddisfa i requisiti della Vtl. Tutte le modifiche relative alle procedure saranno indicata sul sito SafeTravel.



"Siamo lieti di dare il bentornato ai visitatori dall'Italia, un mercato chiave in Europa per il turismo incoming a Singapore - dice Carrie Kwik, executive director Europe per il Singapore Tourism Board -. Dopo mesi di resilienza, preparazione e innovazione, siamo pronti a far scoprire ai visitatori Singapore Reimagine, una Singapore re-immaginata con nuovi hotel, tour e attrazioni turistiche che speriamo ispirino il desiderio di tornare a viaggiare”.