Sostanza irritante nell’aria, 40 persone evacuate dal Forum di Assago

Alcune persone sono rimaste intossicate questa mattina, giovedì 17 febbraio, mentre si trovavano all’interno del Forum Mediolanum di Assago, a Milano. Le persone evacuate sono state fatte uscire dalla struttura a seguito di una intossicazione causata da una sostanza irritante nell'aria, che al momento non è però nota, che attorno alle 12.35, in via Giuseppe di Vittorio, ha provocato sintomi da intossicazione come tosse, bruciore agli occhi e alla gola, a circa una ventina di persone. Nessuno sarebbe però in pericolo di vita.

Non c'era nessun evento in corso al Forum

A comunicare la notizia è stata Areu, l'agenzia regionale emergenza urgenza, che ha sottolineato come all'interno della struttura non vi fosse in corso nessun evento. Il personale di Areu sta al momento valutando le persone coinvolte, che sono state evacuate, quaranta in tutto, dalla struttura in codice giallo. Diversi i mezzi presenti sul posto, sono infatti giunte due automediche, 8 ambulanze, un mezzo di coordinamento Areu, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano arrivati con due autopompe e i carabinieri della Compagnia di Corsico.

Alla fine sono 5 le persone per le quali si è reso necessario il ricovero in ospedale a causa dell'intossicazione avvenuta nella tarda mattinata di oggi. In totale, come spiega Areu, sono state soccorse 26 persone e di queste, cinque sono state portate in ospedale con sintomi da intossicazione: tre in codice giallo presso l'ospedale di Rozzano e al Policlinico di Milano. Mentre le altre due sono arrivate in codice verde al San Paolo e all'ospedale di Melegnano.

L'errore in piscina

Tra le ipotesi, ancora però da confermare, vi è quella che all'origine del problema ci sia una sostanza utilizzata per la manutenzione della piscina, che sarebbe stata adoperata con una formulazione sbagliata. Infatti, durante la manutenzione trimestrale dei prodotti chimici usati per la piscina, l'addetto di una ditta esterna avrebbe probabilmente sbagliato la composizione delle sostanze in un contenitore, provocando in questo modo una reazione gassosa che, dai locali sotto la vasca dove l’uomo stava lavorando, si è sprigionata in tutto l'impianto.

La fuoriuscita di vapori sarebbe stato il risultato di un contatto tra il cloro e un’altra sostanza che, come abbiamo precedentemente detto, non è ancora stata resa nota. Sono stati quindi evacuati tutti gli uffici del Forum, e sono anche state interrotte tutte le attività sportive e chiuso il bar di Autogrill. Sono ancora in corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco per la dispersione dei vapori urticanti. I pompieri si sono occupati di aprire tutte le finestre e le porte della struttura e hanno posizionato e messo in funzione alcuni ventilatori per rendere più veloce il ricambio d'aria.

