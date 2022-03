Spartizione del "bottino" e crack in metropolitana: a Milano è emergenza sociale

A Milano c'è un grave problema di sicurezza e di degrado. Basta uscire una sera in periferia, ma anche in centro, per rendersene conto. Basta prendere la metropolitana a una qualsiasi ora del giorno e della notte o anche solo attraversare i tunnel che collegano le diverse stazioni per avere un'idea di cosa sia diventata Milano negli ultimi anni. Della capitale economica del Paese, città aperta all'Europa, della metropoli efficiente e pulita oggi spesso non restano che nostalgici ricordi ormai sbiaditi. Tutto questo nonostante chi la amministra continui a negare l'evidenza e a parlare di "percezione" e di narrazione social.

Il lavoro svolto da molte pagine social, però, permette di documentare quanto accade in città e di portare alla luce le criticità, che in alternativa verrebbero messe sotto il tappeto. Milano bella da Dio è una delle più attive in tal senso, sia su Instagram che su Telegram, dove pubblica le segnalazioni che arrivano dagli utenti, ossia i cittadini che a differenza della giunta di Beppe Sala vivono la città quotidianamente e in ogni sua piega. Tra le ultime segnalazioni degli utenti ci sono quelle legate al consumo di droga alla luce del sole nelle stazioni e sui treni della metropolitana. Avviene tutto come se fosse la normalità, davanti ai bambini e agli anziani, di giorno e di notte. E lo dimostra un messaggio pubblicato da Milano bella da Dio con tanto di foto che testimoniano la grave situazione.

" Questo venerdì sera attorno alle 22 ero alla fermata Duomo M3 e sulla banchina c'erano due uomini che parlavano di aver fatto un bel colpo e di aver guadagnato parecchie centinaia di euro, probabilmente facendo rapine o furti ", si legge nel messaggio. Inutile sottolineare che la fermata M3 in Duomo è una delle più centrali di Milano, quella più turistica della città. Ma il racconto della persona che ha fatto la segnalazione non si esaurisce così. "Quando poi sono entrati nella metro (direzione San Donato) si sono seduti a terra e hanno iniziato a tirare fuori il loro bottino fumando crack in mezzo alla gente e, come se non bastasse, hanno anche molestato le ragazze nel vagone ", racconta ancora il testimone.