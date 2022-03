Staffelli smaschera le borseggiatrici: sputi, minacce e spintoni contro la troupe

Da qualche settimana, Valerio Staffelli tramite Striscia la notizia si è messo sulle tracce dei borseggiatori e delle borseggiatrici di Milano. Il capoluogo lombardo, come testimoniano le statistiche e le cronache locali, è una città in cui la percezione di sicurezza è sempre più bassa. Non ci sono solo gli episodi di microcriminalità denunciati da Striscia la notizia, perché le notti di Milano sono sempre meno tranquille per i residenti e i turisti. Rapine, violenze, risse, aggressioni sessuali e accoltellamenti sono quasi all'ordine del giorno nel capoluogo. Questo nonostante la giunta di sinistra accusi i social di enfatizzare quello che c'è sempre stato e che in realtà non rappresenta una vera emergenza.

Valerio Staffelli ha deciso di documentare i furti che avvengono nella metropolitana di Milano, dimostrando come siano abili a sfilare portafogli e valori dalle borse e dalle tasche degli ignari fruitori del servizio. Sui treni e nelle stazioni della metropolitana milanese agiscono ogni giorno decine di borseggiatori e di borseggiatrici, che approfittano il più delle volte dei momenti di affollamento oppure di un attimo di distrazione dei poveri malcapitati per colpire. Ma scene simili non avvengono solamente nel circuito della metropolitana, perché l'inviato del telegiornale satirico di Canale5 ha documentato anche gli scippi nelle vie del lusso e della moda di Milano. Capita che le vittime si accorgano dell'azione in corso e riescano a sventare il furto ma non sempre accade e così il malvivente si porta a casa il bottino, che raramente si riesce a recuperare.

A Striscia la notizia sono arrivate diverse segnalazioni di questo tipo, tanto che Valerio Staffelli ha cominciato la sua crociata contro questi personaggi. Nel servizio andato in onda questa sera, lunedì 7 marzo, l'inviato era accompagnato da un gruppo di figuranti anti borseggio e tutti insieme si sono diretti verso la stazione di Lambrate. Si tratta di una delle stazioni periferiche di Milano per la metropolitana e per il sistema ferroviario. Qui, Valerio Staffelli ha incrociato alcune borseggiatrici pronte a entrare in azione che, smascherate, hanno provato a fuggire a bordo di un treno. Il gruppo guidato da Valerio Staffelli non si è arreso e ha deciso di seguirle ed è qui che è cominciata l'aggressione ai danni della troupe di Striscia la notizia.

Lancio di oggetti, spintoni, minacce e sputi sono piovuti copiosamente su Valerio Staffelli e i figuranti lungo tutto il tragitto fino alla stazione Centrale, dove poi le borseggiatrici sono state fermate dalla polizia per un controllo.