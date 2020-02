La «stangata» si allarga: i varchi di Area B sono 45

(...) Dal 7 febbraio il rodaggio è partito in via La Spezia, Bordighera, Naviglio Pavese, Manduria, Pismonte, Ravenna, Fabio Massimo, Mazzucotelli, Futurismo e il 21 febbraio ai varchi di Rombon 2, Assunta e Raccordo Autosole. Occhio ai tempi e alle sanzioni. Il Comune ha in programma nuove installazioni nel mese di marzo per completare 73 varchi nelle nelle vie Leoncavallo, Teodosio, Ungheria, Rombon 1, Palatucci, Cilea, Sant'Elia, Borsa, Artigianato, Certosa 3, il 19 marzo in Forlanini, Grassi, Padre Morelli, Ornato, Fulvio Testi, via Chiesa Rossa, Padova, Castrovilla, dei Missaglia, Adriano, Certosa 4. A giugno invece inizierà progressivamente il pre-esercizio delle telecamere del successivo lotto ed entro il 2020 si completerà la rete delle 187 telecamere ai varchi di Area B.

Nei giorni scorsi il Comune ha firmato alcune modifiche al provvedimento. Il meccanismo che consente 50 giorni anche non consecutivi di accesso ad Area B, introdotto sperimentalmente per un anno, è stato prorogato ed è utilizzabile tra la data del primo accesso di un nuovo veicolo e il 30 settembre 2020 e sarà ulteriormente migliorato e automatizzato con la creazione di una piattaforma informatica che consentirà di renderlo definitivo, sempre per i primi accessi. Per quanto riguarda i veicoli (auto e moto) di interesse storico che abbiano almeno 40 anni e siano dotati di Certificato di Rilevanza Storica che ne attesti la regolarità, potranno accedere in Area B previa registrazione della targa. I veicoli di interesse storico con più di 20 anni e meno di 40, sempre a condizione che siano dotati di Certificato di Rilevanza Storica, potranno accedere ad Area B solamente per 25 giorni all'anno, oltre ai sabati e domeniche. Cambiano leggermente anche le regole per i veicoli trasporto cose pesanti N2 e N3 (superiori a 75 quintali) e bus M2 ed M3 diesel Euro 6 (tutte le info sul sito www.comune.milano.it). E dal primo aprile sarà attuato il progetto sperimentale «Move-In» che consente di avere a disposizione un numero di chilometri annuali «a scalare». L'assessore alla Mobilità Marco Granelli fa presente che i dati del 2019 dicono infatti che Area B «nelle strade dove sono già state attivate le telecamere ha permesso di diminuire il traffico di circa il 12-13%».

RC