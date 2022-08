Fermano un furto ma vengono accoltellati: ancora caos a Milano

Ancora violenza a Milano, dove due 21enni sono stati accoltellati perché hanno cercato di bloccare un rapinatore che aveva appena commesso un borseggio nei confronti di una coppia di turiste in Stazione Centrale. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 11 agosto in piazza Duca D’Aosta, proprio all’esterno della stazione ferroviaria milanese, spesso teatro di accoltellamenti e liti che finiscono il più delle volte con feriti. In questo caso a dover essere soccorsi dagli operatori del 118 sono stati due 21enni che hanno deciso di non girarsi dall’altra parte quando hanno assistito al furto di un portafoglio ai danni delle turiste di passaggio. I feriti, entrambi di origine africana, avevano bloccato lo straniero che, per liberarsi, non ha esitato a estrarre un coltello con il quale ha accoltellato i due che lo tenevano fermo.

Il furto e poi l'aggressione

A chiamare i soccorritori, verso le 16, è stato un gruppo di persone che aveva assistito alla colluttazione. Uno dei due ragazzi rimasti feriti è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli, poco lontano dal luogo in cui si è verificato l’accoltellamento. Per lui è stato diagnosticato un taglio al torace, che ha portato a una lesione di circa 15 centimetri, per fortuna superficiale. L’altro giovane invece ha riportato un taglio a un braccio e il personale di soccorso non ha ritenuto necessario portarlo nella struttura ospedaliera, preferendo medicarlo sul posto. Ancora non si conoscono la nazionalità e l’età del presunto rapinatore, nonché aggressore, che però non è riuscito a rubare il portafoglio, grazie all’intervento dei due 21enni, ed è stato poi bloccato dall’arrivo fulmineo dei carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto avvenuto.

L'arrivo di Salvini ha svegliato Sala

Non è certo la prima volta che avvengono accoltellamenti e risse davanti alla Stazione Centrale del capoluogo lombardo, che dovrebbe essere il biglietto da visita della città metropolitana. Moltissimi sono i turisti e i viaggiatori, sia italiani che stranieri, che appena scendono dal treno hanno come primo impatto scene violente e borseggi in ogni ora del giorno e della notte. Solo l’annuncio del premier leghista Matteo Salvini di volersi recare presto in Stazione Centrale per vedere con i suoi occhi la situazione aveva svegliato il sindaco Sala. Il mattino dopo erano arrivate squadre dell’Amsa e forze dell'ordine per bonificare tutta la zona, con conseguente fuga di pusher e immigrati irregolari che solitamente stazionano nei paraggi. Adesso però la situazione sembra sia tornata come prima.

