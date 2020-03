Linate di ferma, tutti i voli trasferiti nello scalo di Malpensa

Chiusura per l’aeroporto di Milano Linate e voli spostati tutti a Milano Malpensa, con la firma del decreto da parte del ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Paola De Micheli, prende il via il piano di ridimensionamento che coinvolge gli scali italiani. Via libera atteso dopo lo “tsunami dei cieli” globale causato dall’emergenza coronavirus che ha provocato un’ondata di blocchi dei voli, chiusure e tagli ai collegamenti rimasti operativi con il conseguente crollo dei passeggeri che ha coinvolto in particolare l’Italia.

La richiesta era stata avanzata dall’Enac, l’Ente nazionale di aviazione civile su richiesta dei gestori degli scali che ha proposto una “configurazione minima” del sistema aeroportuale che fosse comunque in grado di garantire la mobilità del trasporto aereo sul territorio nazionale. A rimanere aperti saranno gli scali di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera.

Per quanto riguarda la chiusura di Linate che a gennaio, prima della crisi, aveva registrato 9.041 movimenti (atterraggi e decolli) e 643.430 passeggeri, Sea dovrà decidere come riorganizzare l’attività a Malpensa dopo che ha già dovuto chiudere uno dei tre Satelliti del Terminal 1 e easyJet ha cancellato i voli della sua base al Terminal chiedendo tra l’altro, la cassa integrazione per i suoi 1.496 dipendenti in Italia, di cui 932 a Malpensa.