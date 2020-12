La strage degli alberi? "Manutenzione scarsa, non è colpa della neve"

Il Comune assicura che il peggio è passato, «la situazione meteo è tornata normale dopo la pesante nevicata» di due giorni fa, 130 automezzi Amsa hanno proseguito ieri notte il lavoro di lamatura e spargimento del sale sulle strade «per mitigare la formazione di ghiaccio» e per tutto il giorno ieri cento mezzi e 500 persone hanno spazzato le vie. «Ci spiace per le situazioni disagevoli che hanno accompagnato questa intensa nevicata,+ ora stiamo risolvendo tutti i problemi anche grazie alle segnalazioni» assicura l'assessore alla Mobilità Marco Granelli. Tutto bene? Mica tanto. Anche ieri la giunta è stata sepolta dalle critiche. Ha tenuto banco sul web anche la foto di un bus della linea 77 che l'altroieri ha sbandato ed è uscito di strada in via Sant'Arialdo, per fortuna senza danni e feriti. A causa della caduta di un albero in via Sanzio, i mezzi che escono del deposito Atm di Baggio e devono passano tutti per quel tratto sono rimasti bloccati per due giorni, ieri la pianta non era stata ancora rimossa. Strade impantanate dal centro alla periferia, col rischio di scivolare e farsi del male.

«La nevicata della scorsa notte ha causato una ecatombe di alberi - sottolinea il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale -: almeno 200, crollati o con rami spezzati a causa della neve nelle strade e nei parchi. Mentre il Comune annuncia il progetto Forestami, tanti alberi di alto fusto sono schiantati a terra o peggio su auto in sosta, paralizzando la circolazione e il trasporto pubblico. Nei mesi scorsi è mancata la potatura degli alberi più alti e la verifica della stabilità delle piante, due attività fondamentali e costose, che il Comune commissiona al raggruppamento di ditte che curano la manutenzione del verde di Milano». La strage di alberi «per una nevicata di 20 cm è dovuta alla scadente manutenzione, su cui il Comune non ha vigilato». Alessandro De Chirico (Fi) fa presente che «ci sono sindaci che si scusano per i disagi arrecati, come Dario Allevi a Monza, e altri come Sala che sui social rispondono piccati alle critiche dei cittadini. Da Bonola a Quarto Cagnino a Niguarda, le persone sono costrette a camminare in mezzo alla strada perchè i marciapiedi sono inagibili. Agli anziani tocca chiudersi in casa per evitare cadute». Andrea Mascaretti (Fdi) avverte che «nei prossimi giorni sono previste altre nevicate, chiediamo a Sala e alla giunta questa volta di farsi trovare preparati».

Sala dopo aver risposto stizzito lunedì alle critiche sulla gestione neve ha preferito usare i social per un'altra notizia: la registrazione giusto ieri del Comitato elettorale che si occuperà della campagna. La presidenza è Maura Satta Flores, 40 anni e mamma di 2 figli, «attiva nel sociale, esperta di comunicazione e innovazione tecnologica, è stata manager in multinazionali e vicepresidente del think tank VeDrò», fondato dall'ex premier Enrico Letta. É anche ambasciatrice Telethon. In attesa del voto, al parco delle Basiliche chiuso per il rischio di caduta piante è apparso un cartello: «Sala riapri il parco. Scendi dal tuo divano, prendi il monopattino e vieni qui a spalare la neve».