SuperEnalotto, riscossi i 50mila euro vinti giocando con la App a Dairago

Aveva solamente 6 giorni per riscuotere la vincita di 50.000 euro fatta con una giocata effettuata con l’App del SuperEnalotto è si è presentato questo martedì all’Ufficio premi della sede Sidal di Milano per la riscossione, il fortunato vincitore di Dairago nel milanese che non si riusciva a trovare. Se non l’avesse fatto entro martedì 21 febbraio il premio sarebbe svanito nel nulla.

Sisal ha lanciato un appello mediatico per rintracciarlo, seguito da una telefonata del team online dell’azienda di gaming e, grazie ai dati inseriti in anagrafica, ha confermato al vincitore l’inaspettata lieta notizia. Un servizio importante, questo, reso a chi utilizza le app Sisal che fornisce anche ad ogni singolo giocatore tutte le informazioni necessarie in tema di Gioco Responsabile, Gioco Sicuro e Certificazioni a vantaggio di una maggiore consapevolezza sulla attività effettuate.