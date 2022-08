Torna la mini festa dell'Unità. E Maran non sale sul palco

Una sfida a distanza e in diretta tra Terzo Polo e Pd andrà in scena già venerdì prossimo, quando sul palco del Superstudio in via Tortona saliranno sul palco il leader di Azione Carlo Calenda, quello di Italia Viva Matteo Renzi e le ministre ex Forza Italia Mariastella Gelmini e Mara Carfagna per lanciare il progetto elettorale che guarda oltre le Politiche e si proietta già alle Regionali 2023. Negli spazi di «Ride» a Porta Genova invece alle 18.30 si confronteranno sul palco della festa dell'Unità il capolista del Pd a Milano per il Senato Carlo Cottarelli, l'economista dato a lungo in pole per la sfida in Lombardia del 2023 che a questo punto pare ormai sfumata, e il sindaco Beppe Sala. Un evento clou per il partito. Anche se l'apertura della Festa dem battezzata «Ride the change» e ristretta in quattro giornate si terrà giovedì, con il segretario nazionale Enrico Letta. E nelle quattro giornata non è dato in agenda un passaggio dell'assessore comunale alla Casa Pierfrancesco Maran che è stato escluso all'ultimo dalle liste delle Politiche e ha manifestato platealmente la propria delusione per la gestione romanocentrica delle candidature. Aveva già impegni spiega il partito, inizialmente la festa doveva avere un programma più lungo. Bisognerà sentire anche le parole di Beppe Sala. Nessuno della sua giunta è stato messo in lista, uno sgarbo per il sindaco più importante del nord.

Alla festa dell'Unità in via Valenza 2 da giovedì a domenica cultura, dibattiti e musica. «La Festa riabbraccia Milano. Torna il nostro appuntamento annuale di dibattito e svago reso possibile grazie ai volontari del Pd. Metteremo al centro le nostre proposte, la socialità e la politica attraverso il confronto e l'ascolto - ha detto la segretaria del Pd Milano Silvia Roggiani -. A meno di un mese dal 25 settembre, proprio da Milano vogliamo dire chiaramente che il destino non è già scritto». Tra i nomi sul palco nella prima serata, dopo Letta, ci sono il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, Marco Granelli, Antonio Misiani, Michela Palestra e Anna Scavuzzo. Venerdì dopo il duo Cottarelli-Sala su «Milano, Lombardia, la sfida per l'Italia» sarà il turno di Brando Benifei, Riham Ibrahim, Cathy La Torre, Matteo Mauri, Gaia Romani, Alessandro Zan. Nel weekend Lamberto Bertolé, Massimo Bonini, Gianni Cuperlo, Serena Gherghi, Aboubakar Soumahoro, Cristina Tajani, Arianna Censi, Franco Mirabelli, Lia Quartapelle, Pierfrancesco Majorino e tanti altri.