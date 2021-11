"Transizione, la grande scommessa". L'evento che rilancia le battaglie di FI

Sabato 27 e domenica 28 dicembre presso il castello di Castiglio di Erba, in provincia di Como, si svolgerà l'evento "Transizione, la grande scommessa", organizzato da Forza Italia. Ci saranno 150 ospiti e rappresentanti azzurri, ministri, parlamentari, assessori e consiglieri regionali. In più, hanno confermato che saranno presenti a Erba anche Guido Bertolaso e il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che si aggiungeranno, tra gli altri, ad Antonio Tajani, Mariastella Gelmini, Letizia Moratti, Sestino Giacomoni, Maurizio Gasparri, Anna Maria Bernini, Maria Vittoria Brambilla e a molti altri.

" La crisi provocata dalla pandemia ha messo a dura prova il sistema sanitario e quello socio-economico del Paese che, grazie al governo guidato da Mario Draghi e fortemente voluto da Silvio Berlusconi, sta reagendo con efficacia grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza, avviando a tempo di record il cammino di riforme indispensabili per ottenere i fondi europei, di cui l’Italia è primo beneficiario Ue ", ha dichiarato l’eurodeputato e coordinatore regionale FI in Lombardia, Massimiliano Salini.

L'europarlamentare ha poi aggiunto, presentando l'evento: " Un percorso di profondo cambiamento che sta investendo il mondo delle imprese, gli ambiti della sanità e del lavoro, che saranno al centro della due giorni di lavoro, organizzata da Forza Italia Lombardia con la partecipazione del coordinatore nazionale Antonio Tajani ". Questa sarà l'occasione per rilanciare " le battaglie storiche di Forza Italia insieme al coordinatore nazionale Tajani e a circa centocinquanta ospiti, a partire dai vertici del movimento azzurro, ministri, parlamentari, assessori e consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali ".

Sabato mattina si terrà l'incontro " Le sfide del lavoro dopo la pandemia ", che godrà della presenza di Emanuele Massagli, presidente di Adapt, autorevole centro studi in materia giuslavoristica. Sabato pomeriggio, i lavori proseguiranno con l'incontro " Vaccinazioni e riforme. L’Italia non si ferma ", alla presenza di Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali; Letizia Moratti, vicepresidente di Regione Lombardia; Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte; Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria; Guido Bertolaso, consulente per l'emergenza Covid-19 in Lombardia, Marche, Sicilia e Umbria; Fabrizio Pregliasco, professore universitario e direttore sanitario Irccs Galeazzi Milano.