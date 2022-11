Tutti maghi e streghe al ballo di Harry Potter

In quanti hanno sognato di prendere un treno al binario 9 e 3/4 per scappare da questo triste mondo di «babbani» e ritrovarsi a Hogwarts, la scuola di stregoneria e regno fantasy (ma non troppo) di Harry Potter e dei suoi amici Ron Weasley ed Hermione Granger, della professoressa McGranitt e dell'oscuro Lord Voldemorte. Da qui a gennaio non sarà impossibile, diventando per almeno un paio d'ore un personaggio della straordinaria saga di J. K. Rowling diventata ormai un super classico.

Un mondo magico ricostruito al Museo della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci che ospita maghi e streghe nella Sala delle Colonne, l'antica biblioteca del Monastero di San Vittore Olivetano costruita nella prima metà del XVI secolo e che per l'occasione si trasforma nello scenario incantato della «Cerimonia del Ballo del Ceppo», dal quarto libro della saga. L'appuntamento che va in scena a Natale per il tradizionale Torneo Tre Maghi. E quindi musica (adattata dalla colonna sonora originale dei film del «maghetto» con gli occhiali) e magia in una scenografia che ricostruisce la Sala Grande, addobbata con drappi d'argento, alberi di Natale e decorazioni. Coprodotta da Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment e Fever, è arrivata a Milano l'anteprima in Italia il di una divertente, ma anche serissima festa interattiva nella quale nessuno potrà essere solo spettatore.

A condurre le danze, nelle quali tutti saranno coinvolti, i Prefetti delle case: Grifondoro, Tassorosso, Serpeverde e Corvonero. Non servirà essere provetti ballerini, perché tutti potranno eseguire i passi di danza. Si parte con i balli di benvenuto e le presentazioni, per proseguire con il «Champions Waltz», il walzer dei campioni e la sfilata di moda che eleggerà l'ospite con il vestito più bello. Non obbligatorio, ma raccomandato è infatti un abbigliamento formale in stile Wizarding World. Due Maestri guidano la cerimonia, esibendosi nelle danze accanto agli ospiti, insieme ai Rappresentanti delle Case di Hogwarts che si sfideranno cercando di prevalere sui rivali. E ciascuno potrà scegliere di quale fare parte. Per tutta la durata dell'evento, i partecipanti potranno esplorare il mercatino del «Ballo del Ceppo» e scoprire bacchette magiche, mantelli, cappelli e sciarpe. Ma anche le «rane di cioccolato» e alcune bevande magiche, tra cui drink come la Spada di Godric Grifondoro o il Diadema di Corinna Corvonero. Astenersi scettici e «babbani».

"Harry Potter: La cerimonia del Ballo del Ceppo", Museo della Scienza e Tecnologia in via San Vittore 21; orari: lun-giov (ore 18 e 21), ven (15.30, 18.30 e 21), sab (9.30, 12.30, 15.30, 18.30 e 21.30), dom (10.30, 13.30, 16.30 e 19.30), info sul sito internet: harrypotteryuleballcelebration.com.