Un'installazione della Kaikkonen e così la Besana è opera d'arte

L'incontro tra un luogo seppur affascinante e un artista affermato è un'alchimia solo apparentemente facile. Come spiega l'assessore Tommaso Sacchi presentando l'incontro davvero propizio tra Kaarina Kaikkonen (nella foto) che alla Rotonda della Besana (fino al 6 novembre) espone l'installazione «Tied Together» (2022), realizzata in collaborazione con il Comune e promossa da M77 in occasione della mostra a cura di Francesca Alfano Miglietti visitabile nella galleria di via Mecenate 77 fino al 22 dicembre.

E così l'ex cimitero tardo barocco dell'Ospedale Maggiore che un tempo ai margini della città accoglieva 150mila cadaveri molti dei quali non reclamati, oggi ospita sotto il suo porticato l'opera site-specific dell'artista finlandese che ha esposto in grandi istituzioni tra cui il MAXXI nel 2012 ed è conosciuta per i suoi progetti ambientali e le imponenti installazioni realizzate con elementi di vestiario. Indumenti, in questo caso camicie, ordinatamente stesi e fluttuanti (in puro stile italiano) per dialogare con ciò che sta intorno e richiamare l'assenza dei proprietari che un tempo li hanno indossati.

Del «legame tra abiti, corpi e memoria» parla la curatrice Alfano Miglietti che della Kaikkonen fa notare la straordinaria «capacità pittorica che ricorda le poetiche dell'Impressionismo». E a passeggiare sotto il porticato questo salta all'occhio mentre scorrono le camicie raccolte dall'organizzazione umanitaria Humana People to People Italia.