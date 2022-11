"80 Voglia di te" con Ivan Cattaneo, i Jalisse e Viola Valentino al Diaz 7

Nostalgia degli Anni 80? Voglia di sognare e divertirsi con una serata ricca di ricordi e di emozioni del passato? Ecco l’evento giusto dal titolo accattivante: “80 Voglia di te” che va in scena giovedì 10 novembre nell’affascinante cornice di Diaz 7, a pochi passi da piazza Duomo. Un evento indimenticabile perché protagonisti della serata, tutta da cantare, sono i personaggi cult degli Anni 80 che hanno scritto la storia dei ricordi più belli di quegli anni accompagnando gli italiani con le loro con le loro canzoni nelle serate al chiaro di luna, nelle discoteche, in auto.



A stupire gli ospiti canzoni dopo canzone Ivan Cattaneo, che ha raggiunto il grande successo nei primi anni ottanta con il brano Polisex e poi con l'album di cover Duemila60 Italian Graffiati. E ancora i Jalisse, il duo composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian che nel 1997 hanno vinto il Festival di Sanremo, nella categoria Big, con il brano Fiumi di parole ed hanno partecipato con esso all'Eurovision Song Contest a Dublino, classificandosi al 4º posto. Infine Viola Valentino, impossibile dimenticare il suo singolo Comprami, un disco di successo che in pochi mesi dal suo debutto ha raggiunto oltre mezzo milione di copie vendute.

La serata, colma di ricordi e ricca di emozioni degli anni 80, sarà perfetta per tutti coloro che sapranno godere della buona musica he di un’atmosfera raffinata e aggregante che sempre si respira al Diaz, 7. L’ingresso all’evento è a partire dalle ore 21.00 ed è libero fino a esaurimento posti, seguito da un cocktail a partire dalle 21.30, per rilassarsi anche con l’offerta enogastronomica, sempre originale e stuzzicante.

Il prossimo appuntamento al Diaz 7 è giovedì 17 novembre con Interactive Dance Performance

Per prenotare sia la cena con spettacolo (inizio ore 20.00 - costo 25 euro) o solo spettacolo (inizio ore 21.00 – ingresso gratuito) ci si può iscrivere tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome/nome dello spettacolo, data/ numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20.00); chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di piazza Diaz, 7. L’accesso in sala è vietato ai minori di 18 anni.