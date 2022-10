Writer spagnoli imbrattano i vagoni della linea MM4 (non ancora attiva)

Writer spagnoli hanno imbrattato i vagoni della MM4, la metropolitana blu, ancor prima che questa entri in servizio. Dovrebbe infatti essere inaugurata tra poco più di un mese, quando inizierà a percorrere la tratta Linate-Dateo. Anche se la linea non è ancora aperta, i disegni colorati sono già comparsi sulle facciate dei treni.

Due raid

Le foto della bravata sono state postate lo scorso 15 ottobre sul profilo Instagram di uno dei graffitari: in una immagine si vede un ragazzo seduto sul tetto del mezzo che si copre il viso con una mano mentre con l’altra alza il pollice in segno di approvazione e trionfo. L’atto vandalico risalirebbe però allo scorso 27 settembre, quando su un altro profilo social erano apparse immagini simili. Come abbiamo detto, la linea metropolitana in questione non circola ancora e verrà inaugurata solo alla fine del prossimo mese.

A conti fatti, sarebbero 8 i vagoni della M4 di Milano che sono stati rovinati dai vandali ancora prima di essere messi sui binari. Il fatto che questo writer faccia bella mostra dei suoi atti vandalici sulle sue pagine Instagram è ancora più irritante, in quanto dimostra da parte sua una autocelebrazione per un gesto che è invece da condannare. I raid sarebbero stati almeno due, uno alla fine di settembre e l’altro a ottobre, probabilmente venerdì 21, quando qualcuno si è introdotto nel deposito di San Cristoforo dell'ATM e ha imbrattato i vagoni con le bombolette spray.

Cosa accadrà tra poco

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’incursione sarebbe avvenuta tramite un buco nel muro, attraverso il quale un gruppetto di persone, 4-5, si sarebbe introdotto di nascosto. Tra l’altro, come ha fatto sapere Atm, questi soggetti sarebbero entrati "in una zona pericolosa perché presto, quando la nuova metropolitana sarà attiva, sarà a tensione elettrica elevata" . I graffitari spagnoli non hanno fatto incursione solo nella M4, ma anche altrove. Altre linee sono state prese di mira dal gruppo e le foto sono state anche queste postate sui social: M1, M2 e M3. E pensare che la prima condanna a graffitari era arrivata nel 2013 proprio a Milano. La speranza è che prima del 26 novembre, data della presunta inaugurazione, non vengano vandalizzati altri convogli della nuova linea metropolitana che attraverserà Milano. Da quel giorno si dovrebbe riuscire a percorrere la prima tappa che porta da piazzale Dateo all’aeroporto di Linate.

