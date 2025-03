Millennials sotto esame, risate con Giorgia Fumo

Ascolta ora 00:00 00:00

Comicità al femminile, a teatro, da stasera, con un'artista degna di nota, da seguire. Già, proprio così. Dopo aver conquistato pubblico e critica nella scorsa stagione, l'attrice Giorgia Fumo, una tra le voci nuove del panorama comico italiano, oggi ritorna sulla scena del Teatro Manzoni (dalle ore 20,45), fino a giovedì, con il suo spettacolo, titolato «Vita Bassa» (scritto dalla stessa Fumo con Manuela Mazzocchi; regia di Enrico Zaccheo).

Lo show è parte del tour che segna una nuova tappa nel percorso di questa artista; la quale, dopo aver lasciato le «vesti» di ingegnere, continua a crescere e a innovare nel suo approccio alla stand-up comedy. E con successo, a quanto pare: infatti, la scorsa stagione lei ha visto il sold out in diverse città del Belpaese e buone recensioni da parte di stampa, confermando quindi, il suo talento nel trattare i temi, attuali.

Giorgia Fumo, adesso, porta sul palco un affresco contemporaneo, offrendo al pubblico un mix di osservazioni e aneddoti sulla generazione dei trentenni, ma non solo questo. «Vita Bassa» guida lo spettatore alla scoperta della vita dei millennials, i nuovi adulti che si barcamenano con le briciole lasciate dai loro predecessori. Dai viaggi, che devono essere a tutti i costi «esperienze», ai programmi in cui si scelgono abiti da sposa, dalla vita in ufficio ai «lasciamenti» nell'Era dei social, l'artista, con il suo stile, propone dal palco del Manzoni una comicità non banale. «Vita Bassa» non è solo una pièce comica, dunque, ma un vero e proprio tour nelle contraddizioni e nelle assurdità della vita quotidiana, raccontato con l'ironia e la capacità narrativa che hanno reso lei, Giorgia Fumo, un nome di spicco nel mondo della comicità nostrana. Dulcis in fundo due note sulla protagonista.

Giorgia Fumo è ingegnere, improvvisatrice teatrale e stand-up comedienne. Nata nel 1986 a Roma, è cresciuta in Sardegna e ha studiato a Pisa.

Per anni ha condotto due vite, parallele: consulente di Market Intelligence di giorno, comica e improvvisatrice teatrale di notte. Nel 2024 è uscito anche il suo libro, titolato «Ingegneria della vita adulta. Manuale vago per farcela a farcela» (edito da HarperCollins Italia).