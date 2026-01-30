C’è Gabriel Garko in "Colpa dei sensi"

Stasera, venerdì 30 gennaio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie diretta da Simona e Ricky Tognazzi, "Colpa dei sensi", che vede di nuovo insieme la coppia Gabriel Garko e Anna Safroncik. La serie vanta nel cast anche Tommaso Basili, Giorgia Würth, Francesco Venditti, Lina Sastri, Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Marco Cocci, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi.

Il ritorno di Davide (Gabriel Garko) nella sua città natale per assistere il padre morente (Ricky Tognazzi) accusato di uxoricidio, lo mette di fronte al suo passato sentimentale: Laura (Anna Safroncik), il suo grande amore giovanile, ora è sposata con il suo - vecchio - migliore amico, Enrico (Tommaso Basili) erede di una delle famiglie più ricche della città. Un ritorno che sconvolge la vita e il matrimonio dei due coniugi.

Tra Davide e Laura, però, scoppia di nuovo una passione travolgente, capace di superare il tempo, dando vita a una relazione che romperà ogni equilibrio. Ma l'ineluttabile sentimento alla fine esplode con forza. In un gioco di erotismo e parole non dette, tradimenti e verità nascoste verranno alla luce.

La miniserie, una coproduzione RTI- Compagnia Leone Cinematografica, in 6 episodi per 3 prime serate, nasce da un'idea di Simona Izzo che, insieme a Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli, firma il soggetto. "Colpa dei sensi" è anche su Mediaset Infinity con la stagione completa, gli extra, i backstage e molto altro.