Una miscela di arte plurisecolare e meccanica in puro stile giapponese

La linea Presage di Seiko costituisce una sintesi ricercata tra l'artigianalità nipponica, espressa sui quadranti attraverso tecniche quali la lacca Urushi, lo smalto Shippo o la porcellana di Arita, e la riconosciuta qualità meccanica del segnatempo della Casa.

Ed è proprio la suddetta porcellana, prodotta nel Giappone meridionale (Arita è situata nella prefettura di Saga), originariamente destinata solo ad un pubblico d'élite e denominata Arita-yaki, forte di una tradizione iniziata nel 1616, la protagonista di una nuova creazione nell'ambito della serie Presage Classic "Craftsmanship", in edizione limitata a 1.200 pezzi. L'orologio in acciaio, da 40,6 mm (12,5 mm di spessore), a finitura lucida/satinata, con lunetta a spiovente, corona zigrinata tronco-conica, fondello chiuso a vite ed integrato da vetro zaffiro, impermeabile fino a 10 atmosfere, infatti, accoglie, per la prima volta, un quadrante in porcellana di Arita non smaltata: lasciata allo stato grezzo, tale porcellana rivela una texture opaca, dal bianco "vellutato" ed una tecnica sopraffina consente di valorizzare le sue sottili scanalature e di accentuare la profondità del motivo tridimensionale sul quadrante. Nel modello in oggetto, quest'ultimo è costituito da rombi in rilievo, che accolgono gl'indici dorati e applicati a barretta, percorsi da eleganti sfere a foglia, a creare un contrasto cromatico d'impatto. Va sottolineato, nel contesto di un articolato processo di stampaggio e cottura, che per garantire al quadrante la solidità necessaria, è stata impiegata una speciale porcellana di Arita, oltre quattro volte più dura e resistente rispetto a quella tradizionale.

Sotto la supervisione del maestro artigiano Hiroyuki Hashiguchi, i quadranti vengono realizzati da Toshiaki Kawaguchi e dal suo team presso un laboratorio di Arita attivo dal 1830.

A completare il quadro, come evidenziato in apertura, è il calibro automatico 6R51, una delle più recenti evoluzioni della serie 6R, con massa oscillante dorata, operativo a 21.600 alternanze/ora e capace di tre giorni di riserva di carica.