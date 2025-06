"MiTo" cambia volto con Meomartini e Scappucci

Ascolta ora 00:00 00:00

Cambiano i vertici di «MiTo», il festival autunnale che mette insieme la migliore musica e che a breve riempirà ancora di note le due città. I sindaci di Milano e di Torino, Giuseppe Sala e Stefano Lo Russo, hanno nominato nuovo presidente di «MiTo Settembre Musica» Alberto Meomartini, dirigente d'azienda e imprenditore, già al vertice di alcune delle più importanti industrie energetiche del Paese e da sempre attivo in ambito culturale. Al suo fianco, come direttrice artistica per la programmazione 2026 e 2027, è stata scelta Speranza Scappucci, direttrice d'orchestra sul podio delle principali istituzioni musicali del mondo, mentre sarà ancora Giorgio Battistelli il direttore artistico e ideatore dell'imminente edizione 2025, in programma dal 3 al 18 settembre. Meomartini, commentando la nomina, ha subito evocato colei che lo ha preceduto come anima del festival: «Voglio prima di tutto ricordare la figura di Anna Gastel che, come presidente, tanto ha dato a questo Festival e alle comunità delle due città». La Gastel è morta all'inizio dello scorso anno.

Alberto Meomartini (Milano 1947) è stato presidente di società come Snam, Italgas e Saipem, e amministratore delegato e direttore generale di Eni. Già presidente di Assolombarda, membro della giunta e del comitato direttivo di Confindustria, vice presidente della Camera di Commercio di Milano, è stato componente dei CdA dell'Università Bocconi, del Teatro alla Scala e del Museo Poldi Pezzoli.

Speranza Scappucci (Roma 1973), direttrice d'orchestra e pianista, nota al pubblico anche per la presenza in tv a fianco di Corrado Augias, è stata la prima italiana a dirigere un'opera al Teatro alla Scala («I Capuleti e i Montecchi» di Bellini nel 2022). Diplomata al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, si è perfezionata alla Juilliard School di New York e dal 2025 è principal guest conductor della Royal Opera House di Londra.