5G, per alcuni Smartphone il passaggio è inutile: ecco quali sono i modelli compatibili e come verificarlo

La 5G, l'ultima nata tra le tecnologie di rete mobile, è l'erede diretta della 4G, anche se per quanto concerne le prestazioni c'è un enorme solco tra le due generazioni di connessione.

Si tratta di un sistema 10 volte superiore rispetto al suo predecessore, con una velocità elevata in termini sia di download che di upload, una latenza estremamente bassa, una superiore ampiezza di rete e di banda e meno interferenze: la connessione, più stabile e affidabile, consente di raggiungere picchi di trasferimento di dati fino a 20 Gbps.

Per sfruttare appieno la 5G è necessario avere uno smartphone compatibile e, ovviamente, appoggiarsi a un operatore che fornisca il servizio di abbonamento, ma nel passaggio dalla quarta generazione si riscontra una netta differenza rispetto a quanto accaduto in passato. "Mentre il 4G rappresentava un chiaro aggiornamento tecnologico rispetto al 3G" , spiega la multinazionale Deloitte, "il 5G si concentra maggiormente sui miglioramenti incrementali della tecnologia Long-Term Evolution (LTE) esistente, consentendo agli operatori di evolvere le proprie reti LTE". Quindi ciò significa che non si corre il rischio che il proprio cellulare possa diventare obsoleto, tuttavia per beneficiare dei vantaggi della nuova tipologia di connessione è necessario che l'hardware sia con essa compatibile.

Ma come si può comprendere se il telefono è compatibile o meno? Un semplice controllo in rete può chiarire ormai qualsiasi dubbio, comunque tra i modelli di processori compatibili con la quinta generazione ci sono Snapdragon (865, 865 Plus, 855, X60, 768G, 8cx, 765, 765G, 870, 480, 888, 690), A14 Bionic (Apple), HiSilicon Kirin 980, 990, 9000 (Huawei), Exynos 9820, 9825, 990 (Samsung), Mediatek (Dimensity serie 1000, 800, 700).

Per quanto riguarda iPhone, la compatibilità alla 5G è stata garantita con l'introduzione dell'hardware ad essa funzionale a partire dalla serie 12 immessa sul mercato nell'ottobre del 2020: ciò significa che iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max sono compatibili, così come le varianti successive di iPhone 13 e iPhone 14 o l'iPhone SE di terza generazione. I modelli precedenti iPhone 12 e il processore Apple Bionic A14 sono di certo incompatibili.

Se si vuole effettuare una verifica dal dispositivo è sufficiente aprire Impostazioni, Dati mobili, Opzioni dati mobili e infine Voce e dati: se il dispositivo è compatibile, nell'ultima finestra si trovano le voci 5G Auto o 5G On. Qualora appaiano solo riferimenti al 4G, al 3G o alla tecnologia LTE, il device non può sfruttare la nuova tecnologia.

Per Android la situazione è un po' più complessa, dal momento che i passaggi per raggiungere l'informazione di compatibilità differiscono da modello a modello di smartphone che impiega l'OS di Google. In genere, comunque, basta aprire il menu Impostazioni e poi selezionare la cartella relativa alle connessioni, solitamente Rete/Internet: una volta avuto accesso alla sezione dedicata alla nostra Sim, da qui ci sarà la possibilità di selezionare la rete a cui appoggiarsi.

Tra gli standard a disposizione dell'utente, qualora il dispositivo elettronico fosse compatibile, dovrebbe risultare una voce che rimanda alla 5G: in caso contrario troveremmo solo la possibilità di scegliere tra 3G, 4G o tecnologia LTE.