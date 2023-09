Apple, non solo l'iPhone 15: ecco tutte le novità

Manca ormai soltanto una settimana alla presentazione del nuovo smartphone in casa Apple: stiamo parlando dell'iPhone 15 la cui presentazione, come abbiamo visto sul Giornale.it, è prevista per martedì 12 settembre alle ore 19 italiane. Anche se gli occhi saranno puntati soprattutto sul prodotto di punta, quel giorno sarà l'occasione per svelare al pubblico mondiale anche i nuovi Apple Watch e i nuovi AirPods.

I nuovi Apple Watch

Si tratta di indiscrezioni che rimbalzano sui canali specializzati in hi-tech: i nuovi orologi da polso dovrebbero avere almeno due aggiornamenti rispetto ai tre modelli di serie adesso in vendita. Nel caso specifico, Hdblog spiega che dovremmo aspettarci novità su quello di serie (attualmente arrivato all'ottavo, si aspetta il Watch Series 9) e novità sulla variante Ultra (che potrebbe chiamarsi Ultra 2). L'unico che non dovrebbe subire modifiche di sorta sarà l'SE che viene aggiornato, normalmente, ogni due anni. Per quanto riguarda i dettagli tecnici, il Watch Series 9 e l'Ultra dovrebbero avere un chip notevolmente diverso, un S9 in grado di garantire prestazioni " abbastanza considerevoli " rispetto ai modelli precedenti. Quelli attuali hanno S8 dual core con un gb di Ram e 32 gb è lo spazio di archiviazione. Infine, il nuovo modello Ultra potrebbe avere anche una variante in titanio.

Cosa cambia sugli AirPods

All'evento chiamato Wonderlust non potranno mancare neanche i nuovi AirPods: attualmente esistono in commercio tre diverse generazioni ma la novità più importante della prossima, come riportato da Wired, dovrebbe essere un'interfaccia usb utile sia per la custodia di ricarica che per il trasporto, abbandonando in maniera definitiva la presa classica per iniziare un'era con la ricarica Usb-C. In questo modo si adatterebbe, un anno prima del previsto, quanto chiesto dall'Ue visto che dal 2024 tutti i dispositivi elettronici dovranno essere ricaricati con la porta Usb-C rispetto all'attuale connettore Lightning.

Il giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, ha spiegato che questa sarà la categoria di prodotti Apple a ricevere meno novità: nuove funzionalità per gli ‌AirPods Pro‌ dovrebbero arrivare quando verrà rilasciato il nuovo aggiornamento software iOS 17 ma si tratterà, appunto, di novità tecniche. Per avere nuove e importante funzionalità sull'acustica si dovrà attendere, probabilmente, il prossimo futuro. Chi vorrà seguire in diretta l'evento di martedì prossimo potrà collegarsi con i canali web del sito ufficiale Apple e del canale ufficiale su YouTube.

Le stampanti 3D

Non dovrebbe far parte della presentazione del 12 settembre (ma non si sa mai) l'indiscrezione lanciata da Bloomberg nelle ultime ore secondo la quale la Apple starebbe testando l'uso delle sue stampanti 3D per produrre telaio in acciaio di alcuni dei suoi prossimi smartwatch. In questo modo, Cupertino ridurrebbe i tempi di produzione strizzando l'occhio all'ambiente utilizzando meno materiale.