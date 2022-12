Augurare Buon Natale con le Gif: ecco come crearle e condividerle

Stanco dei soliti messaggi natalizi ad amici e parenti? Le GIF sono sempre più in tendenza e basta veramente poco per crearne una da personalizzare e inviare a chi si vuole. Abbreviazione di Graphics Interchange Format, cioè “formato di scambio per le immagini”, le Gif sono immagini animate o brevi video che mostrano un'azione in ripetizione. Ecco tutto quello che c'è da sapere per crearne sempre di nuove e personalizzate.

Come creare una GIF animata da immagini e foto

Per creare le proprie Gif si possono utilizzare delle applicazioni online da lanciare sia sul pc ma anche sul proprio smartphone e tablet: così immagini o fotografie si trasformeranno in animazioni. Tra queste ci sono: GIF Maker, GIPHY, GIF Me!, EZGif, GIFPAL, FreeGifMaker. La procedura è sempre la stessa, si carica il file sull’app, si modifica a proprio piacimento scegliendo anche la velocità dell’animazione e infine si salva tutto.

Nello store di iPhone e Android sono presenti anche altre app come ImgPlay che permette di utilizzare sia foto che video. L’unica pecca è quella che determinate funzioni sono a pagamento. Un’altra è GIF Maker, solo per Android, anche questa nonostante abbia le funzionalità di base gratuite, quelle pro hanno un loro costo. Infine c’è Comandi disponibile solo sull’App Store che contiene al suo interno una serie di funzionalità come quella di creare GIF partendo da foto a raffica.

Un'altra valida alternativa è l'applicazione Canva, per creare e condividerle è possibile seguire il tutorial su YouTube.

Come creare una GIF da video

Se quella che si vuol creare è una GIF estrapolandola da un video, allora le migliori app online sono express.adobe.com e GIPHY, entrambe funzionali dopo il Log in o, se si tratta del primo accesso, dopo la registrazione.

Utilizzando invece lo smartphone o il tablet le app più in voga sono Motion Stills che permette anche di aggiungere testi e personalizzazioni. Oppure Animated Sticker Maker scaricabile da playstore.

Come crearle su WhatsApp

Il metodo più veloce per creare e mandare GIF su WhatsApp, sia per Android che per Iphone è quella di selezionare un video dalla galleria tramite la graffetta, tagliare solo la parte che ci interessa, purché duri solo sei secondi. Una volta fatto uscirà la scritta GIF e il risultato sarà un breve video in ripetizione. Un altro modo è quello di cercarne una tra il catalogo offerto da WhatsApp stesso: si clicca sulla faccina e in basso al centro ci sarà una casella con scritto “GIF”, una volta selezionata si avrà una vasta scelta e sarà possibile selezionare l’opzione ricerca (tramite la lente) per trovare le diverse categorie.

La stessa cosa sarà possibile effettuarla sul proprio pc con Whatsapp Web.

Come crearle su Instagram

Sul social Instagram, come WhatsApp, è presente un catalogo di GIF già create e pronte per essere inserite nelle proprie storie, ma se la scelta non è soddisfacente è possibile personalizzarle. La premessa sta nel fatto che solo gli account creati come “brand” o “artista” possono condividerle con gli altri utenti.

Utilizzando prima Adobe Photoshop si creerà il progetto da zero o dal un’immagine che si possiede già. In seguito, dopo averla caricata sull’app Giphy sarà possibile accedere al proprio profilo Instagram e condividere le GIF con gli altri utenti.