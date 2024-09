Durata della batteria aumentata: la novità degli iPhone16 che superano i vecchi modelli

Ascolta ora 00:00 00:00

Capacità e prestazioni di batteria più elevate garantiscono ai nuovi iPhone 16, rilasciati di recente sul mercato, un'evidente superiorità rispetto ai vecchi smartphone prodotti da Apple.

Il colosso di Cupertino ha introdotto quattro modelli del suo celebre cellulare, vale a dire iPhone16, iPhone16Plus, iPhone16Pro e iPhone16Pro Max. Tuttavia, come sempre accade, non si è occupata di fornire alcuna specifica relativamente alla batteria in dotazione agli apparecchi elettronici.

Un'ottima disamina è stata fatta dall'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni del Brasile (la Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações), che ha messo a disposizione degli utenti preziose informazioni in grado di definire il salto di qualità di tutti i nuovi modelli della Apple. Nello specifico questi sono i dati rilevati nel corso delle analisi effettuate dagli esperti dell'ente controllato dal ministero della Scienza e della Tecnologia brasiliano:

iPhone 16 è dotato di una batteria di 3.561mAh, con un aumento del 6,3%;

iPhone16Plus ha una batteria di 4.674mAh, che si traduce con un incremento del 6,6%;

iPhone16Pro è invece dotato di una batteria di 3.582mAh, con un netto aumento del 9,4%;

iPhone16Pro Max, infine, mette a disposizione una batteria di 4.685mAh, con un incremento del 6%.

Ciò si traduce innanzitutto con una durata complessiva superiore dei nuovi smartphone, e questo anche grazie alla grande efficienza dei chip A18 e A18 Pro, ma non solo: il colosso di Cupertino ha apportato delle ottimizzazioni dal punto di vista tecnico che garantiscono ai possessori di iPhone 16 evidenti miglioramenti nella gestione energetica.

Quindi anche le prestazioni delle batterie, e non esclusivamente la loro capacità, hanno subito un'evidente spinta verso l'alto:

iPhone 16 supporta 22 ore di riproduzione video, cioè 2 in più rispetto alle 20 del modello precedente;

iPhone16Plus può raggiungere 27 ore, superando le 26 del suo predecessore;

iPhone16Pro arriva anch'esso fino a 27 ore, superando le 23 del 15Pro;

iPhone16Pro Max fa segnare 33 ore di riproduzione, ben 4 in più delle 29 segnalate per il modello più vecchio.

Netta la superiorità anche per quanto concerne la velocità di ricarica.

I 4 modelli supportano quella MagSafe a 25W, ma per poterla sfruttare è necessario avere in dotazione un caricatore di ultima generazione: tramite una connessione Usb-C, i nuovi smartphone targati Apple possono raggiungere i 45W, il che significa tagliare in modo netto i tempi di attesa per la ricarica.