Via la "mela" dalle confezioni degli iPhone 16: la decisione di Apple

Potrebbe essere la fine di un'era, quella in vista per gli acquirenti di iPhone16: stando a un'indiscrezione filtrata da fonti interne all'azienda, Apple avrebbe infatti deciso di far sparire l'adesivo con la celeberrima mela morsicata dalle confezioni dello smartphone.

Una delle prime "rivoluzioni" arrivò nel 2020, quando col lancio degli iPhone 12 vennero rimossi dalla scatola sia il caricabatterie che gli auricolari con filo EarPods. I consumatori insorsero immediatamente, a causa del timore che le politiche al risparmio seguite da Apple potessero in un certo senso fare da apripista anche ai suoi concorrenti, cosa che accadde puntualmente. Negli anni, infatti, numerosi produttori di smartphone decisero di percorrere le stesse orme dell'azienda di Cupertino, appellandosi alle politiche green per giustificare la propria scelta, anche se più di tutto si riscontrarono benefici dal punto di vista prettamente economico: basti pensarte che nei soli due anni successivi Apple riuscì a risparmiare oltre 6,5 miliardi di dollari.

Con l'avvicinarsi del lancio degli iPhone 16, appena presentati e già disponibili per il pre-ordine, pare proprio che il colosso di Cupertino abbia intenzione di dare un'altra spallata alle proprie tradizioni, con una decisione ancora più radicale rispetto a quelle che già avevano scosso il mercato nel 2020 e che in un certo senso segue la via tracciata a maggio con l'uscita dei nuovi iPad Pro M4 e iPad Air M2.

Stando a un'indiscrezione diffusa in rete dal sito 9to5mac, che ha potuto visionare un messaggio interno inviato ai team che lavorano negli Apple Store, all'interno delle confezioni di iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max non sarà più presente l'iconico adesivo della mela morsicata.

Nessun timore, dato che, a quanto pare, gli acquirenti di iPhone 16 che compreranno lo smartphone presso gli Apple Store a partire dal prossimo venerdì 20 settembre, potranno comunque richiedere l'adesivo direttamente in negozio: non è dato per il momento sapere se si potrà ottenere gratuitamente, anche se ciò pare molto probabile.

Di certo si sa solo che l'adesivo non si potrà ottenere se la compravendita sarà effettuata presso lo store di un operatore telefonico oppure online: solo gli Apple Store avranno in dotazione esclusiva l'adesivo simbolo storico dell'azienda di Cupertino.