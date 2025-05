Avete un account Gmail: occhio alla nuova truffa con l’intelligenza artificiale

Ascolta ora 00:00 00:00

I nuovi traguardi virtuali che il mondo sta raggiungendo grazie all’intelligenza artificiale vanno di pari passo con lo sviluppo, sempre più pericoloso, delle truffe online. Molto spesso, infatti, proprio grazie a questi nuovi mezzi tecnologici nascono nuovi stratagemmi per entrare nel nostro mondo virtuale, rubarci i dati e perfino i soldi. L’ultima di queste minacce ha preso di mira Gmail, il noto servizio di posta elettronica sotto la proprietà di Google.

Ma l’aspetto più pericoloso di questa truffa è che si avvale proprio dell’intelligenza artificiale appoggiandosi su un sistema di chiamate false. Il metodo utilizzato è tanto semplice quanto pericoloso. La vittima spesso riceve una chiamata da Google. Una volta che l’utente ha risposto, dall’altra parte della cornetta c’è una voce generata dall’Intelligenza Artificiale che si finge un operatore di Big G. E che segnala come l’account collegato al numero di telefono sia fortemente a rischio. La soluzione proposta, ovviamente, è quella di aprire e un link per reimpostare il profilo. Come rivela Forbes, lo stratagemma è stato scoperto da un hacker che era stato selezionato come potenziale vittima. Questo non ha evitato molte altre truffe.

Gli utenti con un account Gmail, però, non devono preoccuparsi. Sono molteplici i campanelli di allarme che potrebbero segnalare che si tratti semplicemente di un avviso falso. In primis l’assistenza di Google non contatta mai gli utenti iscritti a Gmail telefonicamente. E se lo dovesse fare, vale solo per i contatti aziendali.

Ai quali però non viene mai chiesto di pagare, cliccare su link o reimpostare i dati di accesso del proprio profilo. Nel caso di truffa, però, è sempre consigliabile cambiare subito la password e attivare l’autenticazione a due fattori.