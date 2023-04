Come capire se un numero è spam e cosa fare per bloccarlo

Numeri spam. Probabilmente se facessimo una piccola indagine su quali sono le chiamate più insopportabili che riceviamo inseriremmo anche queste. Le riceviamo tutti, nessuno escluso, a qualsiasi ora del giorno e, al momento, pare non esserci un modo per liberarsene definitivamente.

Cosa significa numeri spam

Vengono definiti numeri “spam”, tutti quei numeri che ci contattano per proporci cambi di tariffe, acquisti, investimenti e così via contro il volere dell’utente o senza un consenso diretto. È bene fare molta attenzione, poiché tra questi numeri, oltre a rotture e perdite di tempo, possono nascondersi anche delle truffe.

Siamo abituati ad associare la parola spam al concetto di posta indesiderata e di “spazzatura digitale”, dal momento che viene spostata automaticamente dalle nostre applicazioni nel cestino del computer. In realtà la parola spam non deriva da un termine inglese che significa “spazzatura” o “scarto”, bensì dal nome di una carne in scatola prodotta dalla Hormel Food Corporation, nata nel 1937. Spam è un’abbreviazione di spiced ham, un prosciutto di maiale speziato, divenuto particolarmente noto per via di uno sketch realizzato dal gruppo comico Monty Python, durante il quale il prodotto veniva proposto insistentemente.

Quali sono i numeri spam

I numeri spam sono di diverso tipo e, come accennato precedentemente, occorre fare una distinzione fra i numeri che effettuano telemarketing, vale a dire attività commerciali di vario tipo, e quelli che invece sono protagonisti di vere e proprie truffe. Se i primi rappresentano una semplice rottura, i secondi possono essere molto pericolosi. Tra le numerose truffe segnalate dagli utenti troviamo per esempio numeri che chiamano, mettono giù alla risposta e aspettano di essere richiamati per prosciugare il credito telefonico con chiamate intercontinentali; l’attivazione di abbonamenti o la cosiddetta truffa del sì: il truffatore chiede se sta parlando con il Sig. Marco Rossi e utilizza con montaggi la sua risposta “sì” per definire consensi mai dati. I numeri spam possono avere prefisso italiano oppure straniero.

Come non farsi chiamare dai numeri Spam

Le vie per non farsi chiamare dai numeri Spam sono diverse e possono variare in base al sistema operativo dello smartphone che utilizziamo. Chi usa Android può sfruttare l'app Telefono di Google attivando nelle impostazioni “ID chiamante e spam”, per farlo occorre premere sui tre puntini verticali in alto a destra della schermata principale e poi impostare su “on” l’apposito comando dedicato.

Chi usa Apple, entrando nelle impostazioni, deve selezionare prima “telefono” e successivamente attivare il comando “silenzia numeri sconosciuti di iOS”. Un altro modo è dato dall'opzione "blocca contatto": si preme sulla "i" che compare accanto al numero che ha telefonato e si scorre tra le opzioni proposte sino a trovare "blocca contatto".

Sono dedicate a tutti invece numerose app dedicate o il Registro Pubblico delle Opposizioni, un servizio gratuito promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il quale si può dichiarare di non voler essere contattati per finalità commerciali dai call center.

Come segnalare un numero Spam

Se si desidera segnalare una truffa è bene rivolgersi all’autorità di pubblica sicurezza competente per sporgere denuncia. Si può scegliere di contattare la Polizia o la Polizia Postale. Chi utilizza il sistema Android e l’app predefinita per le chiamate Telefono di Google, riceve una segnalazione dei numeri potenzialmente a rischio e ha la possibilità di segnalare direttamente a Google la ricezione della chiamata sospetta. Anche la piattaforma ConciliaWeb di Agcom permette di effettuare segnalazioni.