Il caricabatterie si surriscalda? Cosa rischia il tuo cellulare e come puoi rimediare

Ascolta ora 00:00 00:00

Fra i vari problemi in cui possiamo incorrere nella gestione dei nostri smartphone può esserci anche quello relativo al surriscaldamento del caricabatterie. Non è infrequente, infatti, che lo spinotto diventi incandescente, cosa che a lungo andare può portare a delle conseguenze.

Si tratta di una problematica che può riguardare tutti i tipi di cellulari, da quelli più a buon mercato ai top di gamma. Molte volte le difficoltà incontrate dai possessori di smartphone riguardano ben altro, come malfunzionamenti del software di sistema, oppure danni dovuti al continuo utilizzo. Ma capita anche che a dare pensieri sia il caricabatterie, specie quando lo spinotto si surriscalda mentre il dispositivo si trova in carica. Questo desta subito preoccupazione. Non se ne conoscono ancora bene le cause, ma gli esperti consigliano di intervenire con accortezza per non arrivare a esiti peggiori.

In genere, quando un caricabatterie si surriscalda nel momento in cui il telefono è in carica significa che l'accessorio è difettoso. Deve essere sostituito? Non per forza. Un innalzamento della temperatura è normale quando si accumula energia da convertire in alimentazione per lo smartphone. L'energia assimilata, infatti, viene trasformata in modo tale da poter fornire supporto al telefono. L'energia prodotta si chiama Joule ed è capace di generare resistenza/calore all'interno dei circuito del caricatore. Dunque, un po' di calore è perfettamente normale. Discorso differente lo si ha quando il caricabatterie diviene così caldo da apparire ustionante. Bisogna intervenire subito, perché potrebbe trattarsi di un problema di usura delle batteria. Oltre a sprigionare eccessivo calore, il dispositivo non riuscirà a caricare completamente il telefono, che potrebbe scaricarsi molto presto. Il rischio peggiore, però, è che possa originarsi un incendio fra le parete domestiche.

Perché ciò accade? Molte volte si parla di caricabatterie difettosi, oggetti magari pagati pochi euro e di scarsa qualità. Non si tratta però solo di questo. Un problema serio è il sovraccarico, che si accentua quando si usa un dispositivo realiazzato per uno smartphone di vecchio modello su un telefono moderno con consumi energetici maggiori. Attenzione anche all'ambiente, che deve garantire una buona dispersione di calore.

Cosa fare per evitare tutto ciò? Il primo consiglio è quello di acquistare dei dispositivi originali ed omologati, meglio spendere un po' di più per assicurarsi

di avere un accessorio valido ed evitare marchi non noti. Anche i cavi dovrebbero essere originali e integri. Inoltre bisognerebbe evitare di usare il telefono per svolgere attività complesse mentre si trova sottocarica.