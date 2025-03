Il cellulare ha un buco nascosto. Sai di cosa si tratta? Ecco a cosa serve

Ascolta ora 00:00 00:00

Il cellulare è un disposito che utilizziamo costantemente. Molti non riescono proprio a separarsene e lo tengono costantemente in mano e sotto gli occhi. Eppure ci sono molti elementi del telefono che non vengono neppure notati, o di cui se ne ignora completamente la funzione. Uno di questi è un piccolo buco presente nella scocca, sembra quasi nascosto. In molti lo ignorano, ritenendolo superfluo, eppure si tratta di un elemento fondamentale per il corretto funzionamento del dispositivo.

Ma dove si trova questo foro? Per individuarlo basta prendere in mano il proprio cellulare e osservare la sua parte inferiore. La prima cosa che balza all'occhio è la porta di ricarica a cui può essere collegato un connettore USB-C, oppure micro USB o Lightning. Non solo. Alcuni modelli dispongono ancora dell'apertura per il jack da 3,5 mm indispensabile per inserire le auricolari. In alcuni casi si trovano anche gli altoparlanti per l'audio. Ma non finisce qui, perché oltre agli elementi menzionati troveremo certamente anche un piccolo buco che, all'apparenza, sembrerà totalmente inutile. Eppure c'è. A che cosa serve? Si tratta di un microfono, e serve a catturare la voce nel miglior modo possibile, garantendone la qualità.

Oltre a questo, all'interno si trova un secondo microfono incaricato di ridurre il rumore di fondo quando le chiamate sono in corso. Questo è possibile perché viene aggiunto un suono secondario che va a coprire e ridurre i rumori che possono arrivare dall'ambiente che circonda l'utilizzatore del cellulare.

Il nostro telefono è pieno di microfoni che hanno il compito di rendere al meglio le conversazioni. Oltre al piccolo buco di cui abbiamo parlato, ci sono altri microfoni presenti nei dispositivi, e alcuni neppure si vedono, perché sono stati inseriti nella scocca del dispositivo, così da non essere visibili e rovinare l'estetica.

Un altro microfono, infatti, si trova vicino alla fotocamera posteriore, e serve principalmente quando si registrano dei video.

Il cellulare, oggetto di cui tutti siamo ormai in possesso, nasconde tanti segreti. Sta a noi osservarlo e consocerlo, scoprendo così anche elementi e funzioni nascoste di cui ignoravamo l'esistenza.