Smartphone, ecco qual è la differenza tra 4G e 5G

Ne sentiamo parlare da anni soprattutto per quanto riguarda la telefonia mobile, sempre più importante e presente (non se ne può fare a meno) nella quotidianità di ognuno di noi. Ecco perché è bene tenere a mente alcune caratteristiche tecniche sulla tecnologia dei nostri smartphone sapendo di cosa parliamo quando diciamo 4G o 5G e quali sono le differenze tra i due nei telefoni cellulari ma anche nei tablet.

Cosa è il 4G

La generazione standard di tecnologia mobile, il 4G, ha soppiantato la tecnologia precedente (3G) ed è quella utilizzata dalla stragrande maggioranza dei possessori di smartphone e tablet. Nel caso specifico, si tratta della possibilità di collegarsi alla rete Internet utilizzando una banda ultra larga che ha consentito l'avvento della Tv mobile e in Hd (alta definizione). Come spiegano gli esperti, l'International Mobile Telecommunications Advanced "r ichiede che i servizi 4G trasmettano dati a una velocità di picco di almeno 100 megabit al secondo per la comunicazione ad alta mobilità (da auto e treni) e 1 gigabit al secondo per la comunicazione a bassa mobilità (utenti fissi)" .

Le reti 4G si servono di antenne multiple-input e multiple-output (Mimo) per avere migliori prestazioni: in pratica c'è una maggiore efficienza di scambio dati e di portata del collegamento senza che sia necessario una larghezza di banda in più. La tecnologia 4G possiede, inoltre, " collegamenti adattivi con codici a correzione di errore per ridurre i bug ".

Cosa è il 5G

La nuova generazione di comunicazione è l'evoluzione di quella precedente, ossia il 5G: molti dispositivi sono già predisposti per far funzionare correttamente la nuova tecnologia che consente nuove funzionalità prima non possibili come gli streaming dal vivo, ad esempio, e un nuovo e più veloce flusso e scambio di dati. Si tratta di un nuovo "salto" nell'ambito mobile con la possibilità di utilizzare app complesse e numerose altre funzioni. Il 5G è più veloce della tecnologia precedente e supporta molti più dispositivi collegati contemporaneamente anche se, vista la tipologia di download (oltre 1 Gpbs) non è disponibile per tutti mentre altre reti 5G sonoo state costruite " per trasmettere su frequenze a banda bassa e media simili a quelle usate oggi - ma ancora con velocità e capacità significativamente maggiori del 4G" .

Differenza tra 4G e 5G

Dopo aver visto quali sono le differenti tecnologie in campo, qual è la principale tra le due bande di connessione? Riguarda la velocità: in 5G LA velocità di trasmissione dei dati può essere fino a cento volte superiore rispetto al 4G. Arrivando a scaricare fino a 20 Gbps (Giga bit) al secondo c'è il dowlonad molto rapido di grandi quantità di dati: ad esempio, un film si può scaricare davvero in pochissimo tempo. Questa parte è quella che interessa maggiormente gli utenti ma esistono altre differenze tecniche che distinguono le due tipologie come la "densità", ossia la capacità di poter collegare più apparecchi in contemporanea, anche in questo caso cento volte di più rispetto a quelli supportati dal 4G.

Differenza tra 4G e 5G nei cellulari

La risposta, in questo caso, è contenuta in quello che abbiamo scritto finora: chi possiede il 5G navigherà e farà dowload molto più velocemente di chi utilizza la tecnologia precedente. Chi possiede un prodotto compatibile, quindi, avrà una migliore esperienza e prestazioni notevolmente migliorate e più fluide con il proprio tablet o smartphone.